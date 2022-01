Le nouveau support pour casque 2-en-1 de Satechi est parfait pour les AirPods Max, dispose d’une base de chargement Qi

Le fabricant d’accessoires populaire Satechi fait aujourd’hui une série d’annonces au CES. Pour les utilisateurs d’AirPods Max, la société propose un nouveau support pour casque 2-1 qui comprend également un chargeur sans fil intégré. Il existe même un port USB-C supplémentaire, ce qui facilite également le chargement des AirPods Max (ou de tout autre produit).

Alors que Satechi commercialise le nouveau support pour casque 2-en-1 avec chargeur sans fil comme étant conçu pour les AirPods Max, il pourrait techniquement être utilisé avec n’importe quelle paire d’écouteurs. Vous posez simplement les écouteurs sur le «bras» supérieur du support, de sorte que toute paire d’écouteurs avec un serre-tête fonctionnera parfaitement.

Plus sur la conception:

Conçu dans un souci de commodité et de style, le support pour casque avancé de Satechi est doté d’une base en aluminium gris sidéral qui complète presque toutes les configurations de bureau, qu’elles soient utilisées pour le travail ou les jeux. Équipé d’un crochet de gestion des câbles pratique, les utilisateurs peuvent enrouler et ranger les cordons lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour nettoyer et organiser un espace de travail et libérer un espace de bureau précieux.