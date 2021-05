Le nouveau support Siri Remote arrive sur Mac pour les présentations, les médias, et plus encore avec Remote Buddy

La toute nouvelle télécommande Siri lancée avec l’Apple TV 4K de deuxième génération a été un succès. Et avec la conception rafraîchie qui comprend un trackpad / clickpad à 5 voies, la télécommande pourrait être pratique pour plus que juste Apple TV. Une nouvelle mise à jour pour l’application Remote Buddy fait exactement cela, apportant la prise en charge de Siri Remote sur le Mac.

Remote Buddy offre la possibilité d’utiliser une large gamme de télécommandes externes avec macOS et la nouvelle télécommande Siri est la dernière à bénéficier d’une prise en charge. De Keynote, Music, Safari et la plupart des autres applications propriétaires d’Apple à une large gamme de logiciels tiers, Remote Buddy prend en charge plus de 100 applications. Il fonctionne également avec YouTube, Netflix et plus dans les navigateurs.

Remote Buddy 2.0 est maintenant disponible avec une grande liste de fonctionnalités ajoutées aux côtés du nouveau support Siri Remote. Il existe trois modes d’utilisation de la télécommande Siri:

Les télécommandes Siri associées à votre Mac peuvent être utilisées avec Remote Buddy 2. Appuyez sur le bouton Voice pour basculer entre les trois modes du pavé tactile: Trackpad

Utilisez le pavé tactile de la télécommande Siri comme trackpad pour votre Mac. Faites défiler en passant votre doigt le long de l’anneau du D-pad (télécommande Siri de 2e génération) ou en effectuant un geste à deux doigts (télécommande Siri de première génération). Avec effet de projecteur Mousespot automatique intégré. Télécommande

Utilisez le D-pad (2e génération Siri Remote) – ou l’un des deux modes traduisant les clics et/ou les balayages (1ère génération Siri Remote) – pour envoyer des pressions sur les boutons haut, bas, gauche, droite et Select aux applications, en plus des boutons dédiés sur la télécommande. Clavier virtuel

Un appui long sur le bouton Voice fait apparaître le clavier virtuel et vous permet de saisir du texte à l’aide du pavé tactile. Appuyez brièvement sur le bouton Voice pour revenir au mode précédent. Vous pouvez trouver un aperçu avec des images ici. Pour plus de détails sur la configuration système requise et les modèles Siri Remote pris en charge, veuillez consulter cette page.

Remote Buddy offre un essai gratuit de 30 jours et coûte 25 $ en achat unique par la suite. Découvrez le nouveau support Siri Remote pour Mac dans la vidéo ci-dessous :

