Le nouveau Surface Laptop 4 de Microsoft vous permet de choisir entre les processeurs Intel et AMD – .

Environ un an et demi après le lancement du Surface Laptop 3, Microsoft renouvelle sa gamme de produits avec l’introduction du tout nouveau Surface Laptop 4. Tout comme son prédécesseur, le Surface Laptop 4 est disponible en 13,5 pouces et Modèles 15 pouces, mais les consommateurs auront le choix entre les processeurs Intel de 11e génération et les processeurs AMD Ryzen personnalisés spécialement conçus pour la gamme Surface.

Les deux processeurs devraient être plus rapides et plus efficaces que ceux livrés avec le Surface Laptop 3 de 2019, mais en ce qui concerne les processeurs Intel, Microsoft promet une augmentation de 70% de l’édition de photos et de vidéos, avec l’aide des graphiques Iris Xe, qui peuvent fonctionner. GTAV, Overwatch et Rocket League confortablement en 1080p.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi les mieux notées – maintenant en vente à moins de 6 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 22,94 $ Vous économisez: 4,05 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Microsoft affirme que le modèle 13,5 pouces avec AMD Ryzen peut durer jusqu’à 19 heures en utilisation typique, qui consistait à ouvrir huit sites Web populaires sur plusieurs onglets dans un navigateur, en exécutant un test de productivité avec Word, PowerPoint, Excel et Outlook, et en utilisant un certain nombre d’applications inactives. Pendant ce temps, le modèle AMD 15 pouces est resté en vie pendant 17,5 heures, mais ne vous attendez pas à obtenir tout à fait les mêmes résultats dans la vie réelle.

La conception de l’ordinateur portable est pratiquement la même, y compris les ports. Vous trouverez un seul port USB-A, un port USB-C, une prise casque 3,5 mm et un port Surface Connect pour charger sur le Surface Laptop 4.

Il y a plus de configurations que jamais pour le Surface Laptop 4. Le modèle le moins cher comprend un écran de 13,5 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 4680U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 999,99 $. Le plus grand modèle de 15 pouces commence à 1299,99 $, mais est livré avec un processeur AMD Ryzen 7 4980U à la place. Si vous choisissez Intel, l’option la plus abordable est le modèle 13,5 pouces avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 1299,99 $. La mise à niveau vers le modèle 15 pouces vous offrira un processeur i7 et 16 Go de RAM à partir de 1799,99 $.

Chaque modèle du Surface Laptop 4 est maintenant disponible à l’achat sur le site Web de Microsoft.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.