Le nouveau surnom de LeBron James pour le Big 3 des Lakers

Les Lakers de Los Angeles aborderont la saison NBA 2020-21 avec quelque chose qu’ils n’ont pas eu depuis très longtemps : un Big 3.

Entre LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook LA possède désormais suffisamment de talents de superstar pour rivaliser légitimement avec le trio des Brooklyn Nets composé de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden.

Le Big 3 des Lakers était pleinement exposé lors de la journée des médias de l’équipe de cette semaine.

Parmi les moments forts de l’événement, James a dévoilé le nouveau surnom du trio.

Ce surnom ? 360°.

Pour plus de clarté, 360° fait référence au fait que Davis porte le n° 3, James porte maintenant le n° 6 et Westbrook est le n° 3. Créatif, non ?

Mis à part les surnoms amusants, LA a subi un lifting assez important au cours de l’intersaison. Sont exclus des joueurs comme Montrezl Harrell, Dennis Schroder et Kyle Kuzma, qui ont causé beaucoup de drames avant leur départ. Dans sont Westbrook, Carmelo Anthony et Rajon Rondo.

Il y a du bon et du mauvais qui va avec. Ce qui est bien, c’est que les Lakers ont acquis des vétérans très expérimentés. Le mauvais est que l’âge moyen de l’équipe a considérablement augmenté.

Westbrook a 32 ans. Il rejoint James, 36 ans, en tant que deux tiers du Big 3 des Lakers. À partir de là, l’équipe est sortie et a ajouté Anthony, 37 ans, Trevor Ariza, 36 ans, Dwight Howard, 35 ans, Rondo, 35 ans, Wayne Ellington, 33, et Kent Bazemore, 32.

Si ce groupe peut rester en bonne santé, il fera de sérieux dégâts en 2021-2022. Mais c’est un très grand si.

Les récentes fuites d’images d’un événement secret des Lakers montrent à quel point ce groupe est sérieux pour accomplir quelque chose d’historique l’année prochaine. De même, le fait que James ait subi une transformation corporelle qui n’a d’égal que celle que Davis a subie est un bon signe de ce qui va arriver.

Mais le chemin vers un autre titre ne sera pas facile.

Le 360° pourra-t-il finalement choquer le monde l’année prochaine ? Le temps nous le dira.

