Le nouveau survivant de DBD, Jonah Vasquez, offre des avantages et un jeu croisé avec Epic Games

The Dead By Daylight Chapter 22 PTB a révélé les nouveaux avantages de survivant pour Jonah Vasquez et behavior Interactive a également annoncé que DBD arrive dans la boutique Epic Games avec un jeu croisé et une progression croisée.

Le mois de novembre a été chargé pour les fans de comportement interactif, car l’événement Halloween de Midnight Grove est toujours disponible jusqu’au 11. Les fans célèbrent également les derniers jours de la carte Hawkins de Stranger Things qui quitte définitivement le jeu le 17 novembre.

Alors que les fans sont naturellement déçus par la suppression de la carte Hawkins, la bonne nouvelle est que l’avenir imminent du jeu est fantastique avec le chapitre 22.

Dead By Daylight : nouveaux avantages pour les survivants

Le nouveau survivant du chapitre 22 de Dead By Daylight est Jonah Vasquez et ses avantages DBD sont les suivants :

Surmonter:

Le déverrouillage de cet avantage le rend disponible dans la toile de sang de tous les survivants. Vous avez calculé la quantité d’énergie que vous pouvez risquer de dépenser. Lorsque vous êtes blessé, vous conservez le bonus de vitesse de déplacement pendant 2 secondes de plus. Surmonter provoque l’effet d’état Épuisé pendant 60 secondes. Surmonter ne peut pas être utilisé lorsqu’il est épuisé. Peut être débloqué dans la Toile de sang de Jonah Vasquez à partir du niveau 30 ou dans le Sanctuaire des secrets.

Action corrective:

Le déverrouillage de cet avantage le rend disponible dans la toile de sang de tous les survivants. Vous analysez rapidement les problèmes et corrigez le travail des autres lorsqu’ils font une erreur. Vous commencez l’essai avec 1 jeton et gagnez un jeton, jusqu’à un maximum de 5, pour chaque bon test de compétence. Lorsqu’un survivant échoue à un test de compétence tout en coopérant avec vous, 1 jeton est consommé et son test de compétence échoué devient un bon test de compétence. Peut être débloqué dans la Toile de sang de Jonah Vasquez à partir du niveau 35+ ou dans le Sanctuaire des secrets.

Boon – Exponentielle :

Le déverrouillage de cet avantage le rend disponible dans la Bloodweb de tous les survivants. Lorsqu’il semble que votre nombre est en hausse, vous envisagez des moyens de recalculer les chances. Appuyez et maintenez le bouton de capacité près d’un Totem Dull ou Hex pour le bénir et créer un Totem Boon. Des carillons doux sonnent dans une portée de 24 mètres. Tous les survivants à portée du Totem Boon récupèrent 90 % plus rapidement et peuvent se remettre complètement de l’état mourant. Vous ne pouvez bénir qu’un seul Totem à la fois. Tous les avantages d’avantage équipés sont actifs sur votre Totem d’avantage. Peut être débloqué dans la Toile de sang de Jonah Vasquez à partir du niveau 40+ ou dans le Sanctuaire des secrets.

Tous ces avantages sont une gracieuseté de YouTuber The King.

Date de sortie de Jonah Vasquez

La date de sortie de DBD Chapter 22 et Jonah Vasquez est le 30 novembre.

Il viendra avec le dernier tueur original du jeu, The Artist, dans le cadre de l’épisode Portrait of a Murderer. Cela coûtera probablement 6,49 £, similaire à d’autres épisodes originaux comme Curtain Call.

Leaks By Daylight rapporte que le meurtrier au visage frais et l’innocent auront tous deux sept tenues communes, deux tenues rares et une très rare. Ils rapportent également que le patch présentera plus tard les pulls de Noël laids annuels ainsi qu’un nouveau skin Ghostface pour promouvoir le nouveau film Scream qui sortira en janvier.

Jeu croisé DBD et progression croisée

comportement Interactive a annoncé que Dead By Daylight arrive sur la boutique Epic Games avec un jeu croisé et une progression croisée.

Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais ils disent qu’il sera lancé en décembre. Le jeu de base rejoindra la boutique Epic Games avec toutes les éditions et chaque morceau de DLC individuel.

Cependant, le contenu de Stranger Things ne sera pas inclus car il quittera la boutique du jeu le 17 novembre. La progression croisée vous permettra de passer à l’EGS depuis Steam sans perdre votre contenu.

Quant au jeu croisé, il devrait permettre aux joueurs de faire correspondre n’importe qui sur PlayStation, Xbox, Steam et l’EGS. Consultez la FAQ pour plus d’informations.

