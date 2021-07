Le nouveau système d’alertes publiques du Gouvernement vous avertira sur votre mobile en cas d’urgence ou de catastrophe | La technologie

Le gouvernement a annoncé qu’il lancera bientôt un système d’alerte publique qui enverra des avis à la population par téléphone portable en cas d’urgence ou de catastrophe.

Lorsqu’il y a une urgence ou qu’une catastrophe survient, informer la population le plus tôt possible est d’une importance vitale. Alerter les citoyens sur ce qui se passe aide les autorités à contrôler la situation et à mettre en œuvre les plans d’action nécessaires pour éviter les risques et sauver des vies.

Divers pays dans le monde, comme les États-Unis ou le Japon, opèrent depuis plusieurs années Système d’avertissement public (PWS) qui leur permettent d’avertir la population en cas d’urgence. Ils servent par exemple à alerter les citoyens en cas de risque de tornade ou de tremblement de terre.

Désormais, le ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique et le ministère de l’Intérieur ont signé un accord pour créer un système d’alerte publique en Espagne. Ce service sera utilisé pour envoyer des avis massifs et immédiats à la population en cas de catastrophes majeures ou d’urgences.

Les alertes seront envoyées via les réseaux de téléphonie mobile suivant les lignes directrices établies dans le Code européen des communications électroniques et énoncées dans l’avant-projet de loi générale sur les télécommunications.

Comme l’explique le gouvernement dans un communiqué, ce système fera partie du Réseau national d’alerte (RAN) de la protection civile et fera l’objet d’un appel d’offres prochainement par le ministère de l’Intérieur.

À ce jour, le Système national de protection civile dispose déjà d’autres systèmes pour alerter la population en cas d’urgence, qui sont généralement basés sur des signaux acoustiques émis dans les zones touchées.

Ainsi, avec l’arrivée de ce nouveau système, la Protection Civile aura à son service un un nouvel outil plus efficace et plus étendu pour diffuser des avis de masse parmi les citoyens.

Pour le moment, le gouvernement n’a pas confirmé la date à laquelle le système d’alerte publique espagnol commencera à fonctionner.

Le Code européen des communications électroniques établit que Les pays de l’UE doivent avoir un système de ces caractéristiques à partir de juin 2022, il devrait donc être prêt d’ici là au plus tard.

Bien que les systèmes d’alerte publique soient un outil très utile, Ils ne sont pas sans problèmes et peuvent contribuer à semer la panique face aux fausses alarmes. Nous avons trouvé un exemple à Hawaï en 2018, lorsqu’un message avertissant d’une attaque nucléaire imminente a été diffusé par erreur.