Le nouveau système de Ralf Rangnick pourrait changer le rôle de Cristiano Ronaldo à Manchester United – Man United News And Transfer News

Le nouvel entraîneur par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, pourrait changer le rôle de Cristiano Ronaldo dans l’équipe.

L’Allemand est connu pour son football « heavy metal » à haute intensité, et beaucoup pensent que le temps de jeu de Ronaldo pourrait être limité en conséquence.

Également connu sous le nom de parrain du gegenpress, Rangnick s’attend à ce que son côté presse comme une unité à partir de l’avant.

Comme discuté dans notre article précédent plus tôt cette semaine, cela pourrait s’avérer un peu trop pour Ronaldo, qui n’est pas le meilleur en termes de pressing.

A 36 ans, le Portugais a remodelé son jeu pour compléter son âge.

Ce n’est pas le même ailier explosif qui pourrait battre un homme avec son accélération.

Il s’est adapté aux exigences du jeu moderne et peut désormais être classé comme un « braconnier ». L’une de ses plus grandes forces est son mouvement dans et autour de la boîte et sa capacité à terminer.

Mark Ogden d’ESPN explique ce dilemme : « À moins que Rangnick ne change entièrement son approche du jeu, la tactique et la formation de United sous le nouveau patron seront très similaires à celles déployées par le gérant par intérim Michael Carrick contre Chelsea. »

« Ils seront plus solides au milieu de terrain, et les attaquants devront pousser haut avec énergie et être la première ligne de défense à tout moment. »

Ronaldo a été sensationnel pour United cette saison et a remporté à lui seul plusieurs matchs. Inscrivant 10 buts en 15 apparitions pour le club, le joueur de 36 ans a prouvé qu’il était toujours l’un des meilleurs joueurs du monde.

Il sera fascinant de voir si Rangnick fera un compromis sur sa philosophie pour accueillir Ronaldo dans l’équipe.