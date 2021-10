Le nouveau système de tours de drapeau jaune pourrait être testé dès Austin

Un nouveau concept qui verrait les temps au tour supprimés pour les pilotes qui passent les doubles drapeaux jaunes pourrait arriver dès le GP des États-Unis.

Des doubles jaunes sont agités pour avertir les conducteurs d’un danger sur la piste, ce qui signifie qu’ils doivent ralentir lorsqu’ils atteignent la zone où ils sont signalés.

En essais ou en qualifications, cela devrait signifier la fin d’un tour lancé si un pilote n’a pas encore passé les doubles jaunes, mais nous atteignons alors la zone grise de décider si un pilote a suffisamment ralenti ou non.

Déjà cette saison, il y a eu plusieurs controverses sur les drapeaux jaunes et le niveau auquel un pilote les a respectés, la dernière arrivant au Grand Prix de Turquie lorsque Fernando Alonso a établi un tour de piste compétitif malgré le double passage des jaunes, bien que les commissaires n’aient pas remis à aucune pénalité.

Les équipes et la FIA ont donc entamé des discussions dimanche en Turquie et elles semblent avoir trouvé une solution possible, qui pourrait bien faire ses débuts lors du Grand Prix des États-Unis, organisé sur le Circuit des Amériques à Austin, au Texas.

Dans le cadre de ce nouveau système proposé, tout temps au tour établi après avoir franchi les doubles jaunes lors des essais ou des qualifications, sera automatiquement supprimé.

« Voyons ce que nous faisons à Austin », a déclaré Michael Masi, directeur de course de Formule 1, à Motorsport.com, interrogé sur les plans.

« Nous l’avons fait quand cela arrive pour les limites de piste. Nous pouvons étudier les domaines qui fonctionneront le mieux et nous assurer simplement qu’il n’y a pas de conséquences imprévues.

« Il semble à première vue que cela pourrait être une bonne résolution. Mais vous avez juste besoin de parler de tout cela. Nous avons un comité consultatif sportif [meeting] prévu de toute façon cette semaine, et c’est l’un de ceux à l’ordre du jour.

« Il y a probablement un peu de peaufinage de la formulation que nous pouvons faire. C’est comme depuis un bon bout de temps, et [after] certaines discussions aujourd’hui, il y a des ajustements que nous pouvons probablement faire pour que les choses soient plus claires pour tout le monde.

Poussé à confirmer si cette méthode pourrait faire ses débuts à Austin, Masi a répondu : « Très probablement.

« C’est dans mes notes d’événement. Ce n’est même pas un changement de règlement. C’est effectivement, la terminologie juridique serait, c’est un test.

« Vous devez donc vous conformer aux exigences de l’ISC [International Sporting Code], respectant les doubles drapeaux jaunes.

« Mais effectivement, pour prouver que vous l’avez fait, le test est un scénario de temps au tour significatif.

« Donc, nous allons jeter un œil, probablement essayer autre chose à Austin, et voir où nous allons. »