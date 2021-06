Le nouveau système d’exploitation Wear arrive en premier pour le prochain lancement de la Galaxy Watch de Samsung plus tard cet été

in

Samsung a volé la vedette lors de sa vitrine virtuelle MWC lorsqu’il a donné un aperçu de sa prochaine expérience One UI Watch. La plus grande nouvelle est peut-être que la prochaine Galaxy Watch sera la première montre intelligente sur le marché à intégrer Samsung et le système d’exploitation Wear de Google.

Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits pour Android et Wear, a déclaré lors de son segment que la prochaine Galaxy Watch de Samsung serait “la première montre à être lancée avec notre nouvelle plate-forme unifiée”.

Compte tenu de la relation étroite entre Google et Samsung dans le développement du nouveau système d’exploitation Wear, il n’est pas surprenant que la société obtienne des dibs lors de sa sortie officielle. Il semble étrange que la propre société de Google, Fitbit, ne soit pas prioritaire, d’autant plus que la société a confirmé qu’elle commercialisait un appareil Wear OS.

Une Google Pixel Watch serait également en préparation, bien que l’on en sache peu. Nous devrons peut-être attendre l’automne avant de voir quoi que ce soit d’officiel sur le matériel propriétaire de Google en dehors de Fitbit.

Pendant ce temps, en tant que premier OEM de smartphones Android, Samsung pourrait donner à Wear OS le coup de pouce dont il a besoin. La société continue de vanter des performances améliorées, une durée de vie de la batterie plus longue et davantage d’applications.

L’expérience Wear OS de Samsung montre également comment les OEM peuvent personnaliser la plate-forme, de la même manière qu’Android fonctionne. Certains appareils comme la montre OPPO offrent une expérience Wear OS personnalisée à un certain niveau. Cependant, il semble que les fabricants des meilleurs téléphones Android bénéficieront d’une expérience plus cohérente sur tous les appareils.

Samsung a été muet sur les détails de la Galaxy Watch, mais des fuites ont indiqué un nouveau design, un chipset plus efficace et des capteurs de santé avancés. Cela dit, la société a annoncé lors de la vitrine MWC que son prochain événement Unpacked aura lieu plus tard cet été, où elle lancera sa prochaine montre intelligente Galaxy.

Les montres intelligentes Tizen comme la Samsung Galaxy Watch 3 continueront de bénéficier d’une assistance au moins trois ans après leur lancement.