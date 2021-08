Le nouveau tatouage d’Anderson Paak indique clairement qu’il ne veut pas de musique publiée après la mort .

Anderson .Paak a clairement indiqué qu’il ne voulait pas qu’aucune de ses musiques inédites ne voie le jour à titre posthume.

La superstar du R&B a fait ses débuts avec un nouveau tatouage d’un message direct à l’industrie de la musique.

“Quand je serai parti, s’il vous plaît, ne publiez pas d’albums ou de chansons posthumes portant mon nom”, lit-on sur le tatouage. “Ce n’étaient que des démos et n’ont jamais eu l’intention d’être entendus par le public.”

Anderson .Paak accepte le prix de la meilleure performance de rap mélodique pour « Lockdown » sur scène lors de la 63e édition des GRAMMY Awards (Photo de Kevin Winter/. pour The Recording Academy)

Jetez un œil à la nouvelle encre du chanteur ci-dessous.

Le message de .Paak pourrait être une réponse à la vague de sorties d’albums posthumes d’artistes dont Pop Smoke, Mac Miller, Selena, DMX, Aaliyah, Jus WRLD, et la fin-grand Prince, dont Welcome 2 America, qui a été enregistré en 2010 et mis en veille pendant 11 ans, est sorti le 30 juillet.

Selon la chaîne YouTube Prince, Welcome 2 America présente les seules collaborations en studio avec le bassiste Tal Wilkenfeld, le batteur Chris Coleman, et ingénieur Jason Agel, avec des contributions supplémentaires des chanteurs de New Power Generation Shelby J, Champ de guerre de Liv, et Elisa Fiorillo. L’album présente également les talents du claviériste de longue date de NPG Morris Hayes, le directeur musical de Prince, qu’il a recruté pour coproduire l’album.

(LR) Bruno Mars et Anderson .Paak de Silk Sonic acceptent le prix du meilleur groupe sur scène aux BET Awards 2021 au Microsoft Theatre le 27 juin 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Bennett Raglin/. pour BET)

Pendant ce temps, .Paak et Bruno Mars ont repoussé la sortie de leur premier album, “An Evening With Silk Sonic”. Le projet très attendu était initialement prévu pour une sortie à l’automne, mais le duo a décidé de l’abandonner en janvier 2022.

Les fans attendaient avec impatience d’autres duos des superstars après la sortie de leur premier single “Leave The Door Open” en mars.

S’adressant à Rolling Stone, .Paak et Mars ont déclaré vouloir sortir plus de chansons avant la sortie de l’album.

« Nous sommes vraiment en mode retouche maintenant. Nous avons les os de la plupart de l’album, il s’agit donc vraiment de retoucher des parties qui ont besoin d’un peu plus… de graisse », a déclaré Mars, avec .Paak ajoutant: « Ce qui pourrait signifier refaire la chanson à partir de zéro !

Mars a poursuivi: «Être ici pendant encore trois ans! Mais non. N’etaient pas là. Nous y étions. Nous avons eu quelques moments dans la zone de danger ! Je pense que nous nous mettons la pression en publiant « Laissez la porte ouverte » – mais une date limite est importante, car à un moment donné, vous devez dire : « Ça y est ». Sinon, tu vas travailler jusqu’à ce que tu détestes ça. Mais il y a une beauté là-dedans – vous devez en avoir marre, parce que cela signifie que vous y mettez de l’amour, du temps et de la passion, et c’est éprouvant. Ce pont [on ‘Leave The Door Open’] a failli rompre le groupe. Mais ce n’était pas bien, et nous l’avons tous ressenti.

Le lien entre Mars et .Paak était presque immédiat après leur rencontre en 2016 lors d’une tournée en Europe.

“Je faisais l’ouverture pour la tournée 24K Magic”, se souvient .Paak dans le reportage de Rolling Stone, “et une semaine plus tard, nous étions en studio.”

“Vraiment rapide!” dit Mars.

L’une des raisons pour lesquelles ils voulaient collaborer était de voir s’ils pouvaient transformer certaines de leurs blagues dans les coulisses en chansons.

.Paak a déclaré que le prochain album est “tout du fond du cœur, parce que nous écrivons à partir de nos expériences, de nos relations – il est rare que deux hommes puissent se réunir et parler d’amour”.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !