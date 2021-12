Le nouveau tatouage de Selena Gomez dans le dos, Ils ont vu? La chanteuse et actrice s’est fait tatouer le dos et la nouvelle a été révélée le 15 décembre, mais le design n’avait pas l’air bien car la photo ressemblait à un film d’horreur (ok, je dois arrêter de regarder des films d’horreur, JE SAIS !) loin et en noir et blanc.

Cela a laissé les fans vouloir savoir ce que c’était et spéculer bien sûr, comme d’habitude. Eh bien, selon Cosmopolitan, le tatoueur Bang Bang a finalement posté la photo du nouveau tatouage de Selena Gomez sur son dos, une rose dégoulinante dessinée à l’aquarelle.

Le nouveau tatouage de la protagoniste de « Only Murder in The Building » se trouve juste en dessous de son tatouage LXXVI, ou 1976, l’année de la naissance de la mère de Selena, Mandy Teefey. La chanteuse a également un autre tatouage sur le dos qui dit « Love Yourself First » écrit en arabe.

Alors, le nouveau tatouage de Selena Gomez sur son dos… par rapport à d’autres qu’on a vu… c’est mignon.