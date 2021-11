Le nouveau teaser de Halo Infinite révèle l’origine du grappleshot de Master Chief

Dans Halo Infinite, le Master Chief dispose d’un nouvel équipement, le Grappinshot. Mais d’où cela vient-il ? Le dernier épisode des archives de l’UNSC révèle les origines du « Projet Magnes », qui allait devenir le Grappinshot.

« Au plus fort du conflit Humain-Covenant, un ingénieur civil a construit un prototype pour la manipulation rapide et massive d’objets lourds ; un dispositif qu’elle espérait que l’UNSC adopterait et intégrerait dans l’arsenal de combat du Master Chief », lit-on dans une ligne de la vidéo. . Découvrez-le ci-dessous.

Il s’agit du deuxième épisode de la série des archives de l’UNSC qui explore les « histoires inédites d’humanité et d’héroïsme » de la tradition Halo. Le premier a révélé l’histoire déchirante derrière les boucliers énergétiques de Master Chief.

Novembre marque le 20e anniversaire de la Xbox et de Halo, et Microsoft le célèbre avec un livestream le 15 novembre. C’est aussi le jour où la console Xbox Series X inspirée de Halo Infinite et un contrôleur du 20e anniversaire seront mis en vente.

Halo Infinite devait initialement être lancé en 2020, mais Microsoft a retardé le jeu d’une année complète en partie en raison du passage au travail à domicile à la suite de la pandémie. Le jeu est maintenant prévu pour le 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

L’élément multijoueur est un jeu autonome gratuit, tandis que la campagne est un produit distinct et payant. Les deux sont cependant disponibles avec Game Pass.

