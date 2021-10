Le nouveau teaser de l’épisode 1000 de One Piece célèbre le long voyage

Funimation a publié un nouveau teaser pour le prochain 1000e épisode de One Piece, qui sera diffusé le 20 novembre.

L’étape est l’une des nombreuses que la série de longue date atteint cette année – One Piece a également publié son 1 000e chapitre de manga plus tôt dans l’année, et a également récemment publié son 100e volume collecté, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en moins d’un la semaine. Comme indiqué récemment, le 1 000e épisode coïncidera également avec un événement théâtral de deux nuits projetant le film One Piece 2009 : Strong World pour la première fois aux États-Unis. Découvrez le clip de l’épisode marquant ci-dessous.

bande-annonce de l'épisode 1000 de One Piece

Les billets peuvent être trouvés à Fathom Events et également aux billetteries des théâtres participants. Les cinéphiles pourront également voir la première aux États-Unis de la featurette One Piece: Mugiwara Chase, une vitrine de 30 minutes produite en 2011 de ce à quoi ressemblerait One Piece s’il était produit à l’aide de CGI. Tout cela devrait également aider les fans à se passionner davantage pour l’adaptation en direct tant attendue de la série, pour laquelle Netflix a récemment révélé avoir terminé les scripts.

One Piece n’est pas le seul anime très apprécié à obtenir une version live-action de Netflix. L’adaptation de l’aventure de science-fiction classique Cowboy Bebop sort le 19 novembre – un teaser pour cela est sorti cette semaine, et un teaser est attendu la semaine prochaine.

Plus tôt dans la pandémie, Toei Animation a publié une vidéo mettant en vedette des personnages de One Piece offrant des conseils sur la façon de rester en sécurité.