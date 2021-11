Le nouveau teaser de Stranger Things 4 promet « les meilleures vacances de printemps de tous les temps »

Stranger Things 4 a obtenu une autre bande-annonce mystérieuse, la dernière d’une série de clips faisant la promotion de la quatrième série à venir du drame surnaturel phare de Netflix.

Nous ouvrons avec une voix off d’Eleven écrivant une lettre à Mike, dans l’attente des vacances de printemps quand elle pourra le revoir. Elle décrit à quel point elle aime l’école et s’est fait beaucoup d’amis (même si nous voyons en fait d’autres enfants être méchants avec elle). Nous obtenons ensuite quelques coupes rapides d’une patinoire, Eleven regardant les patineurs et ayant l’air contrarié par de la musique effrayante, quelqu’un tirant à travers les fenêtres, Joyce regardant une poupée effrayante, des voyous du gouvernement retenant Eleven, des hélicoptères, des explosions et un cadran tourné vers le haut (mais nous avons coupé avant de voir s’il va jusqu’à onze).

La nouvelle bande-annonce, intitulée « Bienvenue en Californie », est la quatrième des teasers de Netflix, que la société compte régulièrement dans ses descriptions YouTube depuis février 2020. Jusqu’à présent, nous avons eu le teaser 001 (« From Russia With Love. .. » promettant le retour d’un personnage préféré des fans), teaser 002 (« Eleven, êtes-vous à l’écoute? » plongeant dans le passé sombre d’Eleven) et teaser 003 (« The Creel House », révélant un nouvel endroit effrayant). Combiné avec les trois autres teasers, il semble clair que la nouvelle saison cherche à étendre son cadre bien au-delà de la ville de Hawkins, dans l’Indiana, au cours de la saison à venir.

La nouvelle bande-annonce d’aujourd’hui est répertoriée sous le numéro 004/004, ce qui, espérons-le, indiquera qu’il s’agira du dernier des plus petits teasers de la série que Netflix prépare avant une véritable bande-annonce complète dans le futur. Une date de sortie ferme est également absente de l’actualité d’aujourd’hui : jusqu’à présent, Netflix vient d’annoncer qu’il sortira la série dans le courant de 2022.

Les nouvelles annonces font partie de la célébration par Netflix du « Jour des choses étranges », qui vise à « commémorer » la date dans l’univers du 6 novembre 1983 – le jour où Will Byers (Noah Schnapp) a disparu pour la première fois dans le noir Upside- Down dimension dans la première saison de Stranger Things. (Si l’on se sentait moins charitable, on pourrait également l’attribuer à une tentative cynique et légèrement désespérée d’essayer de créer des vacances pour les fans en espèces pour l’une de ses émissions de genre les plus populaires comme « Star Wars Day » du 4 mai.)

L’attente de la quatrième saison après Stranger Things 3 – qui est sortie en juillet 2019 – a été plus longue que d’habitude en raison d’un retard de production de plusieurs mois causé par la pandémie de COVID-19, qui a interrompu le tournage de Stranger Things 4 après seulement deux semaines début 2020.

Stranger Things 4 devrait revenir en 2022.