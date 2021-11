Le nouveau teaser Halo Infinite arrive au milieu des rumeurs de lancement précoce du multijoueur

Un tout nouveau teaser pour Halo Infinite est arrivé au milieu des rumeurs selon lesquelles l’élément multijoueur du jeu sera publié tôt pour célébrer le 20e anniversaire de la franchise. Le nouveau teaser montre l’histoire de la façon dont Master Chief a obtenu sa technologie d’exosquelette.

« Après le bombardement d’un site de fouilles de l’UNSC, des mineurs coloniaux se sont portés volontaires pour extraire un minerai essentiel à l’exosquelette du Master Chief malgré la menace d’effondrement de la grotte », lit-on dans une ligne de la vidéo.

Il s’agit du troisième épisode de la série des archives de l’UNSC qui explore les « histoires inédites d’humanité et d’héroïsme » de la tradition Halo. Le premier a révélé l’histoire déchirante derrière les boucliers énergétiques de Master Chief et le second a révélé les origines du nouveau Grappleshot de Master Chief pour Halo Infinite.

Halo Infinite devrait sortir le 8 décembre, bien que des rumeurs infondées et en cours suggèrent que le multijoueur pourrait être publié plus tôt. Certaines personnes pensent que Microsoft lancera le multijoueur le 15 novembre pour célébrer le 20e anniversaire de Halo et de la marque Xbox.

Pour l’instant, cela n’est pas confirmé et n’est qu’une rumeur pour l’instant. Continuez à vérifier avec GameSpot pour les dernières nouvelles.

