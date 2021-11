Le nouveau teaser Hawkeye avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld est sorti

Voici Hawkeye, voici Hawkeye juste en bas de la voie MCU.

Disney + vient de publier le dernier teaser de la série de vacances en six parties mettant en vedette Jérémy Renner (Clint Barton) et Hailee Steinfeld (Kate), et on dirait que ça va être une balade en traîneau cahoteuse.

Le teaser pour le copain – l’émission policière met en lumière le jumelage discutable comme l’a souligné Eleanor Bishop (Vera farmiga), qui leur demande : « Alors, Kate vous aide avec une menace de niveau Avengers ? »

« C’est mon partenaire », essaie de la corriger Kate, ce à quoi Clint répond rapidement, « C’est un peu exagéré. »

Le nouveau teaser de Marvel pour Hawkeye, qui fera ses débuts le 24 novembre, voit Jeremey reprendre son rôle de vengeur lanceur de flèches. Clint veut juste retourner dans sa famille pour Noël, mais un complot criminel menace de l’arrêter. C’est alors que Kate arrive. Le nouveau personnage est un archer qualifié de 22 ans. Oh, et il se trouve que c’est aussi son plus grand fan.