Le nouveau teaser Unpacked de Samsung fait allusion à des nouvelles colorées et pliables

Un retour potentiel pour la personnalisation de type Moto Maker

Vous vous souvenez de Moto Maker ? Auparavant, Motorola facilitait la personnalisation de votre Moto X ou Moto G avec les couleurs que vous préfériez, mais il a discrètement abandonné le programme il y a plusieurs années. Le Galaxy Z Fold3 et le Z Flip3 sont les derniers appareils pliables de Samsung, dotés de spécifications de premier ordre et, du moins dans le cas du Z Flip3, d’un prix plus abordable. Avec un autre événement à l’horizon, la société pourrait être prête à reprendre le flambeau de Motorola, avec l’introduction de couleurs personnalisables pour ses deux téléphones pliables.

Aujourd’hui, Samsung a dévoilé un teaser de 19 secondes pour son prochain événement « Unpacked Part 2 », qui devrait avoir lieu le 20 octobre. Plutôt que de faire allusion au lancement d’un nouveau produit, la vidéo montre trois extraterrestres devant un ordinateur jouant avec un sélecteur de palette de couleurs, leurs vêtements changeant de couleur au hasard. Avec le teaser préparant les téléspectateurs à « déplier quelque chose qui vous ressemble sans équivoque », cela ne ressemble certainement pas à du nouveau matériel.

Samsung taquine cet événement dans le prolongement du lancement en août des derniers appareils Galaxy Z. À l’heure actuelle, les deux smartphones sont disponibles en plusieurs coloris, y compris des designs saisissants comme les tons de panda lisses de Z Flip3. Un moteur de personnalisation amènerait cela à un tout autre niveau, offrant vraisemblablement beaucoup plus de choix que ce qui est actuellement disponible. Un lien dans la description de la vidéo pointe vers quelque chose appelé « Galaxy Studio », probablement un nom potentiel pour son laboratoire de conception. Cependant, cliquer sur l’URL redirige actuellement vers la page de destination Galaxy standard.

Si vous espériez une éventuelle annonce du Galaxy S21 FE lors de cet événement, il semble que vous n’ayez pas de chance. Des rumeurs récentes indiquent une date de sortie en janvier pour le prochain appareil de Samsung. Heureusement, avec seulement quelques jours avant cet événement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour tout savoir sur ces nouvelles options de couleurs.

