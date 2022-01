Le nouveau téléphone à clapet de Huawei veut prendre le Samsung Galaxy Z Flip3 de front

C’est comme la version plus luxueuse du pliable le plus populaire de Samsung

Nous l’avons déjà vu venir grâce à un aperçu de la semaine dernière, mais maintenant, le nouveau pliable de Huawei est enfin officiel, après un événement de lancement de près de trois heures. Le Huawei P50 Pocket est un clapet pliable, un peu comme le Samsung Galaxy Z Flip3, et il est disponible en deux variantes de couleurs uniques qui font que le combiné ressemble plus à une déclaration de mode qu’à un simple vieux smartphone.

Le Huawei P50 Pocket est livré avec une finition spéciale qui crée une microstructure sous son extérieur en verre, ce qui donne un look semblable à un accessoire en diamant que je n’aime personnellement pas, mais bon, c’est une déclaration de mode. Les versions blanche et « Premium Gold » ont toutes deux leur propre interprétation du motif.

En regardant le téléphone plié, vous remarquerez le réseau de caméras circulaire composé d’un primaire de 40 MP, d’un ultra-large de 13 MP et d’un « ultra-spectre » de 32 MP. Juste en dessous, un écran 340×340 de forme égale est conçu pour rendre les notifications visibles en un coup d’œil, avec des widgets de type montre intelligente pour les commandes de musique, les minuteries, la météo, les appels téléphoniques, les mémos vocaux, la navigation, etc.

Une fois déplié, un écran OLED 21:9 6,9 pouces 120 Hz est révélé, ce qui en fait une expérience de smartphone normale. Il vous permettra de vraiment utiliser le combiné, alimenté par un Snapdragon 888 4G uniquement, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (ou 12 Go/512 Go pour la version dorée). Il y a aussi une caméra frontale de 10,7 mégapixels grâce à un trou de perforation centré. Un lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation.

La batterie de 4 000 mAh est un peu dérisoire par rapport aux téléphones ordinaires de taille similaire, mais nettement plus grande que les 3 300 mAh du Galaxy Z Flip. Le P50 Pocket devrait, espérons-le, durer un peu plus longtemps avec une seule charge.

En ce qui concerne la disponibilité et les prix, Huawei ne lance le P50 Pocket en Chine que pour le moment, et même s’il s’agit d’un lancement international, il n’aura aucune application Google en raison des sanctions américaines. En Chine, le pliable commencera à 8 988 yuans (~ 1 410 $), ce qui est nettement plus que ce à quoi Samsung vend le Z Flip3 à 999 $. Un lancement international entraînerait probablement un prix encore plus élevé.

Même si le pliable ne parvient jamais sur les marchés internationaux, assurez-vous de voir la vidéo promotionnelle de style Matrix publiée par Alex Dobie sur Twitter.

