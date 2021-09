Le nouveau téléphone Civi de Xiaomi contient un Snapdragon 778, prend en charge la charge rapide de 55 W et semble étrangement familier

Le Civi est apparemment le premier smartphone de la gamme Mi CC renommée de Xiaomi.

Xiaomi a lancé aujourd’hui en Chine un nouveau smartphone axé sur le design qu’il appelle le « Civi ». Inutile de dire qu’il contient des spécifications convaincantes, notamment un système sur puce Qualcomm Snapdragon 778 et une charge rapide de 55 W, mais il y a une chose qui se démarque, plus que toute autre chose. Ce téléphone semble étrangement familier et ressemble étrangement à plusieurs modèles de la série X – X50/X60 – que Vivo a lancés au cours des deux dernières années.

Le Civi est apparemment le premier smartphone de la gamme Mi CC renommée de Xiaomi qui a été synonyme de designs élégants et d’appareils photo puissants. À cet effet, la Civi ne s’éloigne pas beaucoup de sa destination. Il est très fin et léger avec un peu moins de 7 mm et 166 g. il a un dos en verre avec une finition mate douce au toucher. Il possède également un écran OLED incurvé avec une découpe perforée et une lunette inférieure de seulement 2,55 mm.

En parlant de spécifications, le Xiaomi Civi dispose d’un écran OLED incurvé de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Il peut atteindre 950 nits et prend en charge les normes HDR10+ et Dolby Vision.

Sous le capot, le téléphone est doté d’une puce Snapdragon 778, également visible à l’intérieur du 11 Lite NE 5G, associée à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le logiciel est MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Pour la photographie, le téléphone dispose d’une configuration triple caméra à l’arrière avec un appareil photo principal de 64MP, un ultra grand-angle de 8MP et un autre appareil photo macro de 2MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 32MP.

Le téléphone est en outre alimenté par une batterie de 4 500 mAh et prend en charge une charge rapide de 55 W. Arrondi de la certification audio Dolby Atmos Hi-Res.

Le Xiaomi Civi commence à 2 599 CNY (environ 29 700 Rs) pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage a été lancée à 2 899 CNY (environ Rs 33 200). La version haut de gamme de 12 Go de RAM et 256 Go du téléphone vous coûtera 3 199 CNY (environ 36 600 Rs). La Civi sera mise en vente en Chine à partir du 30 octobre. La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

