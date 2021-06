Le nouveau téléphone pliable de Xiaomi pourrait être lancé avec ces spécifications

in

Le prochain téléphone pliable de Xiaomi pourrait être lancé plus tard cette année. Un leaker fiable a révélé certains de ses détails matériels.

Le quatrième trimestre devrait être une période passionnante pour le lancement de nouveaux téléphones pliables. Xiaomi est l’une des marques qui devraient lancer un nouvel appareil pliable au cours de la période et la station de chat numérique chinoise fiable a maintenant révélé certains de ses détails.

Selon le pronostiqueur, le nouveau téléphone pliable Xiaomi sera doté d’un design pliable vers l’intérieur, tout comme le Mi Mix Fold que la société a lancé en Chine. Les similitudes entre le téléphone pliable existant de Xiaomi et son modèle à venir ne s’arrêtent pas là.

Le nouvel appareil sera également équipé d’un appareil photo principal de 108 MP et d’une batterie de 5 000 mAh selon le leaker. Malheureusement, il ne semble pas que le téléphone utilise la nouvelle puce phare de Qualcomm qui devrait être lancée en décembre. Au lieu de cela, il peut utiliser le processeur Snapdragon 888 existant, car le leaker prétend que le téléphone sera lancé avant que Qualcomm ne dévoile son nouveau SoC.

Téléphone pliable Xiaomi : Quoi de neuf ?

Les mises à niveau du nouveau téléphone pliable Xiaomi devraient se présenter sous la forme d’une caméra selfie sous l’écran et d’écrans plus rapides. Le Mi Mx Fold a un écran interne à 60 Hz et un écran externe à 90 Hz, mais le nouveau téléphone devrait augmenter le taux de rafraîchissement de l’écran interne à 120 Hz. L’écran extérieur peut toujours afficher un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Avec ces spécifications, il semble de plus en plus que le nouveau téléphone pliable Xiaomi aura un facteur de forme similaire au Mi Mix Fold. Un rapport précédent indiquait que Samsung créait l’écran principal et que CSOT créait l’écran «accessoire» du téléphone. Cela suggère que nous pourrions voir un clapet pliable au lieu d’un appareil de la taille d’une tablette.

Cela dit, Xiaomi n’a pas commencé à taquiner officiellement l’appareil, nous devons donc attendre et regarder ce qu’il a en réserve.