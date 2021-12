Le nouveau téléphone pliable Oppo Find N est désormais officiel

Le fabricant chinois de smartphones Oppo organisera son événement Inno Day la semaine prochaine. C’est là que nous nous attendons à voir beaucoup de nouveaux appareils et technologies. Nous avons déjà répondu aux rumeurs concernant le téléphone pliable Oppo de première génération, et la société a déjà annoncé la conception de son appareil photo rétractable. Mais à quelques jours des conférences de presse, Oppo a confirmé le combiné pliable Find N sans révéler tous ses secrets.

L’Oppo Find N est le dernier appareil à défier le Galaxy Z Fold 3, avec un design similaire. L’écran principal pliable se trouve à l’intérieur, avec un écran externe disponible pour l’utilisateur lorsque le combiné est plié. C’est un nouvel appareil époustouflant et nous vous dirons tout ce qu’il y a à savoir à ce sujet.

L’Oppo Find N

Prenant une page de la façon dont OnePlus a annoncé les téléphones phares, Oppo a publié une annonce de type blog détaillant le smartphone pliable Oppo Find N. C’est en fait l’ancien PDG de OnePlus, Pete Lau, qui a écrit le message. L’exécutif est maintenant le chef de produit chez Oppo.

Téléphone pliable Oppo Find N en mode déplié. Source de l’image : YouTube

L’exécutif a déclaré que le pliable est le résultat de quatre ans de travail et le sixième prototype depuis que la société a commencé le développement. Lau dit que la raison pour laquelle Oppo se tourne vers les appareils pliables est que l’industrie des smartphones « s’est heurtée à un mur », après plus d’une décennie de développement rapide :

Qu’il s’agisse de charge rapide, de taux de rafraîchissement élevés, de photographie mobile couvrant plusieurs focales ou de connectivité 5G, le développement des smartphones a atteint une limite qui nécessite de nouvelles façons de penser et de nouvelles approches pour continuer à innover.

Cependant, un appareil pliable n’améliorera intrinsèquement aucune de ces fonctionnalités de smartphone. L’Oppo Find N n’offrira pas de meilleurs taux de rafraîchissement, de meilleures fonctionnalités d’appareil photo, une 5G plus rapide ou une charge plus rapide simplement parce que le téléphone peut se plier.

Lau a également déclaré qu’Oppo avait un prototype Find N de première génération prêt en avril 2018. Mais cet appareil n’était pas prêt pour une consommation de masse. Il a ensuite tiré sur Samsung, la société qui a lancé une version Fold de première génération défectueuse, sans la nommer explicitement :

Bien qu’une poignée d’autres marques aient déjà introduit des appareils pliables sur le marché, des obstacles tels que l’utilité, la durabilité et l’expérience utilisateur continuent d’empêcher les appareils pliables de devenir un moteur quotidien plus réalisable pour la plupart des gens.

Des questions clés demeurent

Oppo Find N pliable à partir d’un clip teaser. Source de l’image : YouTube

L’exécutif n’a cependant pas révélé trop de détails sur l’Oppo Find N. Au lieu de cela, il a réfléchi à la beauté et à la facilité d’utilisation du téléphone. Mais il a taquiné qu’Oppo dévoilerait quelques innovations clés pour les combinés pliables, et elles concernent la charnière et l’écran :

Avec le Find N, nous avons résolu les principaux problèmes des précédents smartphones pliables, tels que le pli de l’écran et la durabilité globale de l’appareil, en inventant peut-être les meilleurs modèles de charnières et d’écrans disponibles aujourd’hui. Nous sommes impatients de vraiment pousser l’expérience des paravents vers l’avant.

Le Galaxy Z Fold 3 se distingue également par sa durabilité améliorée. Nous nous attendons à ce que l’Oppo Find N corresponde au moins au pliable de Samsung. Quant au pli, c’est en effet un problème que les fabricants de smartphones n’ont pas encore résolu.

Cela dit, Lau n’a pas révélé d’autres aspects clés du combiné. Nous ne connaissons pas les spécifications, le prix, la date de sortie ou s’il sera ou non disponible aux États-Unis. Mais les images suivantes nous donnent une idée de la taille de l’Oppo Find N :

OPPO Find N Taille très mignonne pic.twitter.com/cfco2Ea6Be – Univers de glace (@UniverseIce) 9 décembre 2021

L’exécutif a déclaré que l’annonce pliable d’Oppo Find N aura lieu le 15 décembre, au cours de la deuxième journée de l’événement Inno Day d’Oppo.