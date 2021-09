Le nouveau terminal de l’aéroport de Leh devrait devenir opérationnel d’ici décembre 2022, selon le ministre de l’Aviation civile

Le nouveau terminal de l’aéroport dans le district de Leh, au Ladakh, devrait être opérationnel d’ici le mois de décembre de l’année prochaine.

Mise à jour du terminal de l’aéroport de Leh : Mardi, le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a annoncé que le nouveau terminal de l’aéroport du district de Leh, au Ladakh, devrait devenir opérationnel d’ici le mois de décembre de l’année prochaine. Cela a été transmis par le ministre de l’Union de l’aviation civile au lieutenant-gouverneur du Ladakh RK Mathur lors d’une récente réunion virtuelle. La réunion a eu lieu pour discuter de l’avancement des projets d’aviation civile en cours et nouveaux pour une meilleure connectivité aérienne dans la région. Le nouveau terminal de l’aéroport de Leh, dans le territoire de l’Union du Ladakh, pourrait devenir opérationnel d’ici décembre 2022, a déclaré le ministre de l’Aviation civile cité dans un rapport de la PTI.

Selon le rapport, Scindia a également accepté le développement d’une enceinte civile à l’aéroport de Thoise, qui est considéré par l’AAI comme la bouée de sauvetage aérienne vers le champ de bataille le plus haut et le plus froid du monde, une fois que le terrain pour le projet sera disponible. Le ministre a noté qu’une équipe se rendra prochainement dans le territoire de l’Union du Ladakh pour évaluer techniquement les emplacements des pistes d’atterrissage supplémentaires dans le district de Leh. Le ministre de l’Union, à titre de solution provisoire, a accepté d’examiner la possibilité d’opérationnaliser les services de vols commerciaux avec des avions à réaction plus petits vers Kargil.

Le lieutenant-gouverneur du Ladakh a été invité par le ministre de l’aviation civile à envisager de réduire la TVA sur le carburant des turbines d’aviation (ATF) dans le but d’encourager davantage de services de vol à opérer vers l’UT-Ladakh, soulignant qu’il deviendra un booster pour l’industrie du tourisme. du Ladakh. Le lieutenant-gouverneur du Ladakh a demandé au ministre de l’aviation civile d’intervenir dans la réglementation des tarifs aériens d’hiver, de soutenir l’opérationnalisation des ambulances aériennes et d’explorer la possibilité de services de vol de nuit vers Leh.

Pendant ce temps, Scindia a déclaré qu’il était ravi d’avoir été présenté au modèle conceptuel de la première voiture volante hybride d’Asie, qui deviendra bientôt, développée par l’équipe VINATA AeroMobility. Le ministre de l’Union, cité par l’ANI, a déclaré qu’une fois que cela aurait décollé, des voitures volantes seraient utilisées pour transporter des marchandises et des personnes, ainsi que pour offrir des installations médicales d’urgence.

