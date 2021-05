Le nouveau terminal haut de gamme de OnePlus pourrait monter un processeur signé MediaTek | La technologie

OnePlus pourrait dire au revoir à Qualcomm et parier sur un processeur signé par MediaTek pour son nouveau terminal haut de gamme.

Les rumeurs et les fuites commencent bien plus tôt que prévu, certaines révèlent tous les détails sur l’appareil à lancer; tandis que d’autres donnent de petits détails qui indiquent le chemin que l’entreprise suivra lors de la présentation de ses nouveaux équipements. Ce dernier est le cas du détail qui vient de se faire jour et qui comporte OnePlus.

Spécifique on parle que le nouveau terminal de la firme asiatique monterait un processeur haut de gamme signé par MediaTek, Ces données seraient intéressantes car OnePlus a toujours été fidèle aux processeurs Qualcomm et, jusqu’à présent, a monté la dernière de Snapdragon dans ses terminaux haut de gamme.

Le mouvement peut être une stratégie pour baisser le coût de ses terminaux et donc utiliser la différence de prix, là encore, comme un atout par rapport à la fourchette haute. Mais l’idée d’un OnePlus avec MediaTek est toujours étrange. Le processeur candidat à installer dans les entrailles d’un nouveau OnePlus serait le Dimensity 1200, une puce à huit cœurs avec des spécifications techniques intéressantes.

À l’heure actuelle, on ne peut pas dire que cela soit impossible, car nous avons déjà vu comment OnePlus a changé sa stratégie de marché au fil des ans. Ils sont passés de la présentation d’un seul terminal par an à la présentation de deux, puis à une gamme d’appareils entre les différentes gammes..

La gamme mobile OnePlus premium dispose d’un écran AMOLED 6,7 “120 Hz, Snapdragon 888, 8 Go et 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage avec un appareil photo de 48 Mpx et une batterie de 4500 mAh.

L’exposant actuel est le OnePlus 9 Pro, suivi du OnePlus 9 sec et après les deux, le OnePlus Nord se situe dans la plage moyenne supérieure. Nous ne pouvons pas oublier le OnePlus Nord N10 et la version avec la technologie 5G pour la connectivité. Beaucoup de choses ont changé dans la société de terminaux asiatique et maintenant tout est possible.

Ces données sont encore une rumeur qui doit encore être confirmée, pour le moment il n’y a plus de données à ce sujet et il ne reste plus qu’à attendre de voir comment la situation évolue.