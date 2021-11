Le nouveau test de Facebook vous permet de rétrograder les messages ennuyeux dans votre fil d’actualité

Facebook peaufine encore son algorithme de fil d’actualités. Jeudi, le service de réseautage social a annoncé qu’il testait de nouveaux contrôles qui vous permettront de réduire l’apparence de contenu indésirable dans votre fil d’actualités et de voir plus de ce que vous voulez.

Pour le moment, le test est en cours de déploiement auprès d’un petit nombre d’utilisateurs, permettant aux participants de personnaliser leur fil d’actualités pour voir le contenu d’amis, de groupes et de pages spécifiques qu’ils aiment plus fréquemment. De même, ils peuvent choisir de voir moins de contenu indésirable dans leur fil d’actualités.

Ce n’est pas la première fois que Facebook modifie son fil d’actualités pour donner la priorité à un contenu spécifique. Plus tôt cette année, le service a déployé une mise à jour conçue pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur fil d’actualité via la barre de filtre de flux, facilitant l’accès aux filtres « Favoris » et « Récents ».

L’année dernière, Facebook a également modifié son algorithme de flux d’actualités pour afficher plus de contenu d’éditeurs comme le New York Times, CNN et NPR et pour afficher moins de contenu provenant de sources réputées diffuser de fausses informations, selon le New York Times.

De plus, Meta, qui possède Facebook et certaines des meilleures applications de messagerie pour Android, facilite l’accès aux contrôles existants, notamment Favoris, Répéter, Ne plus suivre et Reconnecter dans le cadre de l’expérience. Le test va s’étoffer dans les semaines à venir.

Outre les utilisateurs individuels, les entreprises et les marques auront désormais plus de contrôle sur le type de sujets à côté desquels leurs annonces apparaissent. Cela fait partie d’une extension des contrôles d’exclusion de sujets, qui sont désormais disponibles pour un nombre limité d’annonceurs qui diffusent des annonces en anglais.

Les nouveaux contrôles permettent aux annonceurs d’empêcher la diffusion de leurs annonces à côté de sujets tels que « Actualités et politique », « Crime et tragédie » et « Questions sociales débattues ». Ainsi, s’ils décident d’exclure leurs annonces de sujets controversés, par exemple, les annonces ne seront pas diffusées auprès des personnes intéressées par ce sujet.

