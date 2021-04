Le nouveau test d’Instagram offre 3 options pour gérer des comptes similaires au lieu de simplement les supprimer

Instagram joue avec des comptes similaires depuis plusieurs années maintenant. Dans environ une demi-douzaine de pays, la plate-forme a fait un test où elle se cache comme des comptes. Désormais, Instagram donne aux utilisateurs le choix de personnaliser le fonctionnement des comptages similaires dans un nouveau test.

Rapporté par The Verge, le dernier test se déroule dans le monde entier pour un petit groupe d’utilisateurs d’Instagram. Au lieu de supprimer les comptes similaires lors de la visualisation des publications des autres, comme cela a été le cas lors des tests qui ont débuté en 2019, les personnes faisant partie de la nouvelle expérience auront trois choix: «choisir de ne pas voir les messages similaires compte sur les messages de quiconque, les désactivant pour leurs propres messages ou en conservant l’expérience d’origine. “

L’objectif du test initial était que “vos abonnés se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez, et non sur le nombre de likes qu’ils obtiennent”. À l’époque, Instagram a également noté que si les premiers commentaires sur la suppression des likes étaient positifs, «il s’agit d’un changement fondamental pour Instagram, et nous poursuivons donc notre test pour en savoir plus sur notre communauté mondiale.»

À l’époque, Instagram reconnaissait également que les comptes similaires étaient un élément important pour de nombreux créateurs et marques faisant de la publicité sur la plate-forme, ce qui faisait donc partie de la considération avec tout cela.

Le nouveau test est logique à la lumière de tout cela, car il donne aux utilisateurs un contrôle total sur les nombres similaires avec les trois options. Instagram n’a pas partagé plus de détails sur le test pour le moment.

