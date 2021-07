Le nouveau test ITV que toutes les voitures doivent réussir | Moteur

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été la cible d’abus racistes en ligne et hors ligne après avoir raté leurs tirs de pénalité contre l’Italie. En plus de recevoir des emojis de singe et des messages haineux en ligne, une peinture murale de Rashford à Manchester a été défigurée par des graffitis racistes. […] More