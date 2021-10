Le nouveau thriller à suspense de Netflix Hypnotic a les téléspectateurs à bout de souffle

L’un des titres les mieux classés sur Netflix aux États-Unis en ce moment est un thriller psychologique récemment publié sur une femme qui se retrouve un peu coincée, à la fois personnellement et professionnellement – ​​et, par conséquent, se tourne vers un hypnotiseur pour obtenir de l’aide. Le nouveau film Netflix Hypnotic met en vedette Kate Siegel, Jason O’Mara et Dule Hill. Et il est déjà n°5 dans le classement combiné du Top 10 de Netflix qui comprend à la fois des émissions de télévision et des films. Malgré le fait que ce nouveau film, réalisé par Suzanne Coote et Matt Angel, n’a été ajouté à Netflix qu’il y a quelques jours seulement.

Vaut-il le battage médiatique? Nous avons tous les détails sur ce nouveau long métrage Netflix ci-dessous.

Hypnotic — nouveau film Netflix, maintenant en streaming

Siegel joue une jeune femme dans Hypnotic qui, dans l’intérêt de l’amélioration de soi, décide de se tourner vers un hypnotiseur renommé (joué par O’Mara). Cependant, elle découvre bientôt des conséquences peu attrayantes après quelques séances. « Après une poignée de sessions intenses, d’événements terrifiants et de pannes mystérieuses », taquine le matériel de presse hypnotique de Netflix, « Jenn se retrouve bientôt prise dans un jeu d’esprit dangereux.

« Avec l’aide du détective Wade Rollins (Dulé Hill), Jen cherche à rassembler les morceaux avant qu’il ne soit trop tard. »

En vérité, avec ce nouveau film, Siegel semble se cimenter comme un pilier de l’horreur Netflix. Elle a également joué dans d’autres titres du même genre pour le streamer, notamment Gerald’s Game ainsi que The Haunting of Hill House. Oh, et n’oublions pas son tour dans Midnight Mass de Netflix (qu’elle a fait avec son mari scénariste-réalisateur Mike Flanagan). « Siegel est une institutrice douce et ensoleillée et une future maman célibataire Erin Greene », a noté Vanity Fair à propos de son rôle dans ce dernier. Et que sa « chaleur, son imperturbabilité et sa décence de base assurent la stabilité de son petit village de pêcheurs lorsque des « miracles » bizarres commencent à bouleverser l’île ».

Faites un voyage dans les recoins sombres de l’esprit avec HYPNOTIC, un thriller tendu mettant en vedette Kate Siegel dans le rôle d’une femme vulnérable qui devient la patiente d’un hypnothérapeute sinistre. Maintenant sur Netflix 😵‍💫 pic.twitter.com/4rBuW2MXgY – NetflixFilm (@NetflixFilm) 27 octobre 2021

Les critiques et les téléspectateurs réagissent

Malheureusement, le film n’a pas réellement suscité de réaction positive de la part des critiques ainsi que des téléspectateurs qui ont déjà vu le film.

Chez Rotten Tomatoes, le film a un très mauvais score de critiques de 36%. C’est basé sur 11 critiques, comme celle-ci de Den of Geek. À un moment donné, il note que : « Les films originaux de Netflix sont comme de la restauration rapide ; ils sont bon marché et faciles à préparer, ils vous rassasieront temporairement, auront un goût passable qui est familier et sans défi, mais vous oublierez la solution miracle ou le regretterez complètement.

Le score d’audience est pire (22%), bien qu’il soit basé sur moins de 50 évaluations d’utilisateurs jusqu’à présent. Dans le même ordre d’idées, le film a une note de 5,2/10 sur IMDb. Nous devrons attendre et voir si ces scores s’améliorent avec le temps à mesure que de plus en plus de gens regardent le film.

(LR) Kate Siegel dans le rôle de Jenn et Lucie Guest dans le rôle de Gina, dans « Hypnotic » de Netflix. Source de l’image : Eric Milner/Netflix