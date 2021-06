Le nouveau thriller d’action à la limite de votre siège de Netflix est passé à la première place des charts • .

Il peut parfois être difficile de prédire quelles nouvelles versions sur Netflix auront le plus grand impact sur la liste des 10 meilleurs du service, mais nous aurions peut-être dû deviner qu’un film d’action avec la star de Taken, Liam Neeson, prendrait son envol. Peu de temps après avoir frappé Netflix vendredi dernier, The Ice Road a atteint le sommet des charts et y reste jusqu’à lundi après-midi. Si vous voulez savoir exactement de quoi tout le monde parle au travail, vous voudrez peut-être le diffuser cette semaine.

La star de Liam Neeson a quelque peu diminué depuis sa course impressionnante de la fin des années 1990 au milieu des années 2010, au cours de laquelle il a endossé une série de rôles emblématiques tels que Qui-Gon Jinn dans les préquelles de Star Wars, Ra’s Al Ghul dans les films Batman de Christopher Nolan. , et Bryan Mills dans Taken. Pourtant, il continue d’apparaître dans un thriller d’action chaque année environ, et La route de glace est l’entrée de 2021.

Vous pouvez regarder la bande-annonce du film et lire le synopsis de l’intrigue de Netflix ci-dessous :

Après l’effondrement d’une mine de diamants éloignée dans l’extrême nord du Canada, un conducteur de route de glace « gros camion » (Liam Neeson) doit mener une mission de sauvetage impossible au-dessus d’un océan gelé pour sauver les mineurs piégés. Aux prises avec le dégel des eaux et une énorme tempête, ils découvrent que la véritable menace est celle qu’ils n’ont jamais vue venir.

Écrit par Jonathan Hensleigh – qui a également écrit Die Hard with a Vengeance et Armageddon – The Ice Road n’est que le troisième long métrage qu’il a réalisé. Les deux autres sont The Punisher de 2004, avec Thomas Jane (quelques années avant l’existence de Marvel Studios) et Kill the Irishman de 2011.

En plus de Liam Neeson, le film met également en vedette Laurence Fishburne (The Matrix), Marcus Thomas (Kill the Irishman), Amber Midthunder (Légion), Benjamin Walker (Jessica Jones, Traitors), Martin Sensmeier (Westworld) et Holt McCallany ( Chasseur d’esprit).

Les critiques sont plutôt tièdes, avec un 46% sur Rotten Tomatoes et un 5.5/10 sur IMDb, mais il est clair que des millions d’abonnés regardent le film, surtout maintenant qu’il se situe au sommet des charts de Netflix alors que les gens se préparent à prendre un congé. travail pour le 4 juillet.

