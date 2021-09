Le nouveau thriller de Brad Pitt et George Clooney trouve une maison de streaming

Le prochain thriller de Brad Pitt et George Clooney a trouvé une maison de streaming pour accompagner sa sortie en salles. Apple Studio a décroché le film sans titre mettant en vedette les deux A-listers et écrit et réalisé par Jon Watts après une guerre d’enchères avec des studios tels que Netflix, Amazon et Sony, rapporte Deadline.

Peu de choses ont été publiées par le thriller à venir, mais il suivrait apparemment deux fixateurs de loups solitaires affectés au même travail. Pitt et Clooney sont des collaborateurs et amis de longue date, ayant déjà joué dans Ocean’s Eleven et 8 ensemble. Watts a récemment réalisé la trilogie Spider-Man avec Tom Holland et Zendaya, y compris le prochain Spider-Man: No Way Home de décembre.

Le package de films aurait été lancé sur le marché la semaine dernière, avec entre sept et 10 soumissionnaires entrant sur le terrain, dont Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal, Warner Bros, Apple, Netflix et Amazon. C’est une grande victoire pour Apple Studio, qui développe également Emancipation, un nouveau film du réalisateur Antoine Fuqua, avec et produit par l’acteur nominé aux Oscars Will Smith ; Les prochains Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro; Spirited, une interprétation musicale de l’histoire de vacances classique de Charles Dickens avec Will Ferrell, Ryan Reynolds et Octavia Spencer; et le film Raymond and Ray dirigé par Ewan McGregor et Ethan Hawke. Le grand succès survient également après que la série d’Apple TV + Ted Lasso a balayé les Emmys avec sept victoires – plus de la moitié des 12 Emmys que le label a remportés depuis son lancement il y a moins de deux ans.

Clooney joue également dans le prochain film The Tender Bar aux côtés de Ben Affleck. L’adaptation des mémoires de JR Moehringer, produite par Amazon, devrait être présentée en avant-première au London Film Festival. Pitt jouera ensuite dans Bullet Train aux côtés de Sandra Bullock, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry et Hiroyuki Sanada dans le thriller dont la sortie est prévue en avril 2022. Le film, basé sur le livre Maria Beetle de Kotaro Isaka, suit un groupe d’assassins et de tueurs à gages qui se retrouvent tous dans un train à Tokyo avec des motivations diverses.