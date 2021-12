Le nouveau thriller mystérieux de Netflix arrive ce mois-ci

Les fans de Mystery vont se régaler ce mois-ci sur Netflix. Le streamer a une nouvelle série en avant-première intitulée Stay Close – une adaptation d’un roman du même nom, écrit par Harlan Coben. Il s’agit de la quatrième série originale de Netflix produite dans le cadre de l’accord massif de Coben avec la société, et les attentes sont élevées.

Stay Close est basé sur un livre policier publié en 2012, et Coben est crédité en tant qu’écrivain aux côtés des scénaristes Daniel Brocklehurst et Lawrence Kasdan. Il est également producteur exécutif aux côtés de Brocklehurst, Nicola Shindler et Richard Fee, tandis que les réalisateurs incluent Daniel O’Hara et Lindy Heymann. Le spectacle met en vedette Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Eddie Izzard, Jo Joyner, Youssef Kerkour, Sarah Parish, Daniel Francis, Dylan Francis, Andi Osho, Bethany Antonia, Rachel Andrews, Poppy Gilbert et Hyoie O’Grady.

L’émission parle d’une famille de banlieue normale découvrant ses propres sombres secrets, y compris un enchevêtrement criminel passé qui peut ne pas être enterré aussi profondément qu’ils l’espèrent. Ce sera une série limitée avec seulement 8 épisodes, et elle sera diffusée exclusivement sur Netflix le vendredi 31 décembre 2021.

Coben a un accord remarquable avec Netflix qui signale l’intention du streamer de s’attaquer plus que jamais au genre dramatique policier et de sécuriser sa propre propriété intellectuelle exclusive dans la mesure du possible. En août 2018, Deadline a rendu compte de l’accord global de 5 ans de Coben avec Netflix, qui comprenait des plans pour adapter 14 des romans de l’auteur en séries. Le contrat stipule que Coben sera un producteur sur tous les spectacles.

L’accord a été précédé par la première de Safe, une adaptation en 8 épisodes du roman de Coben qui a été créée au printemps 2018. Il mettait en vedette Michael C. Hall et mettait en vedette une grande partie du même talent derrière la caméra, notamment Brocklehurst et O’Hara. Il a été diffusé à l’origine sur Canal+ en France et a attiré l’attention de Netflix. Après avoir signé l’accord global, la société s’est immédiatement mise au travail sur The Stranger, qui était la prochaine série Coben à être diffusée en janvier 2020.

L’étranger a notamment joué Armitage, qui est de retour pour Stay Close. Brocklehurst et O’Hara ont également travaillé sur celui-ci, mais pas sur le suivi, The Woods, qui a été créé en juin 2020. Puisque The Woods était à l’origine en polonais, les écrivains Agata Malesińska et Wojciech Miłoszewski ont géré l’adaptation. Enfin, la série Coben la plus récente était The Innocent, qui a été créée sur Netflix le 30 avril 2021.

Ces séries sont toutes indépendantes et n’ont pas besoin d’être regardées dans un ordre particulier, mais il ne fait aucun doute que les fans de Coben – nouveaux et anciens – attendent chaque épisode avec impatience. Stay Close sera présenté en avant-première le jeudi 31 décembre sur Netflix.