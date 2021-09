Le nouveau thriller sauvage de Netflix vous fera battre le cœur • .

in

Si vous aimez que vos protagonistes dans les films soient pourchassés, chassés, empoisonnés et assiégés par des méchants, Netflix vous a couvert sur ce front avec ses sorties de films du vendredi. En effet, deux grands nouveaux films sortis par le streamer – Kate, avec Mary Elizabeth Winstead, ainsi qu’un thriller en allemand, le film Netflix Prey – auront des téléspectateurs enracinés pour les protagonistes qui sont mis à l’épreuve, et plus encore.

Dans le cas du premier, la fin semble préétablie. Pas de spoilers, mais Netflix fait une chose assez claire dans le matériel promotionnel. Que le héros titulaire de celui-ci est un assassin que les méchants ont empoisonné. Ce qui l’envoie dans un saccage de vengeance après sa mort très imminente. Pendant ce temps, Prey réduit tout au minimum existentiel, au point que vous avez un groupe d’amis en randonnée. Il y a un tireur mystérieux. Et ce tireur a décidé que les amis sont — quoi d’autre ? Tu l’as deviné. C’est juste là dans le titre.

Film Netflix Prey, maintenant en streaming

“Lors de son week-end d’enterrement de vie de garçon, Roman, son frère Albert et leurs amis partent en randonnée dans la nature”, explique le synopsis de Netflix. « Lorsque le groupe entend des coups de feu à proximité, ils les attribuent à des chasseurs dans les bois. »

Ils se rendent vite compte, cependant, que pour une raison quelconque, ce tireur est le chasseur. Et ils sont devenus la proie involontaire, dans une course désespérée pour la survie.

Un voyage de randonnée tourne horriblement mal dans PREY, un thriller de survie à venir sur Netflix le 10 septembre. pic.twitter.com/eZXcdTVbSZ – NetflixFilm (@NetflixFilm) 12 août 2021

Netflix, devons-nous ajouter, a déjà eu beaucoup de succès avec le contenu en allemand. En effet, il y a des gens qui vous diront que Dark, qui était la première série télévisée allemande de Netflix et qui a fait ses débuts en 2017, est l’une des meilleures émissions qu’ils aient jamais vues. Ce qui a un élément de voyage dans le temps assez complexe à son récit. C’est une série qui va bouleverser émotionnellement les téléspectateurs assez patients pour s’en tenir à cette série mentalement exigeante.

Sur le plan cinématographique, Blood Red Sky était également assez animé lors de ses débuts sur Netflix. Ce long métrage en langue allemande est un thriller d’horreur sanglant. Il s’agit d’une mère protégeant son fils dans un avion détourné en se transformant en un véritable monstre. “Une femme atteinte d’une maladie mystérieuse est forcée d’agir lorsqu’un groupe de terroristes tente de détourner un vol de nuit transatlantique”, lit-on dans le synopsis officiel de Blood Red Sky de Netflix. “Afin de protéger son fils, elle devra révéler un sombre secret et libérer le vampire qu’elle s’est battu pour cacher.”

Plus de détails sur les proies

En ce qui concerne le nouveau film Prey sur Netflix, Thomas Sieben est le scénariste et réalisateur. La distribution principalement allemande comprend David Kross, Hanno Koffler, Maria Ehrich, Yung Ngo et Livia Matthes, entre autres.

Les réactions des utilisateurs et les critiques continuent de affluer. Rotten Tomatoes, au moment de la rédaction de cet article, ne dispose pas encore de suffisamment de données pour attribuer des notes de critiques et d’audience. Sur IMDb, cependant, le film a actuellement une moyenne pondérée de 4,5/10, basée sur les contributions d’un peu plus de 500 utilisateurs IMDb.