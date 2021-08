Le nouveau traditionaliste George Strait triomphe à nouveau

Le reportage d’octobre 1985 du magazine Billboard sur la 19e édition des CMA Awards a décrit l’événement comme “parfois un triomphe du traditionalisme, parfois une relève de la garde”. Avec Détroit de George nommé chanteur masculin de l’année là pour la première fois, alors qu’il chevauchait la sortie de son huitième album, Something Special, c’était un peu des deux.

L’artiste texan avait déjà quatre ans de succès ininterrompu au compteur avec son style fluide et apparemment sans effort, qui remontait au passé sacré du pays. Mais il était néanmoins à l’avant-garde des nouveaux noms qui rejoignaient le cercle des gagnants de la Country Music Association en 1985, aux côtés de contemporains tels que Hank Williams, Jr. et Randy Travis.

Strait a également remporté le prix de l’album de l’année cette année-là pour sa sortie en 1984, Does Fort Worth Ever Cross Your Mind. Sorti presque 11 mois plus tard dans la journée, le 29 août 1985, Something Special poursuit la série de succès de Strait pour devenir son troisième hit-parade d’affilée.

Élégance sans précipitation

Enregistré aux Sound Stage Studios, à Nashville, Something Special a été produit comme d’habitude par Strait et son confident de confiance, l’ancienne star du disque et incontournable de Nashville, Jimmy Bowen. Une autre connexion CMA, audible dès les premières notes de la chanson d’ouverture de l’album, “You’re Something Special To Me”, était via le contributeur régulier de George, joueur de violon extraordinaire et figure de proue du swing occidental. Johnny Gimble. Lors de ces mêmes récompenses où Strait a été double vainqueur, Gimble a remporté l’un de ses cinq trophées d’instrumentiste de l’année, parmi pas moins de 15 nominations.

La pièce maîtresse de Something Special, et la chanson la plus haute du catalogue de moments emblématiques de Strait, était la superbe “La chaise.” Écrit par la star country vétéran Hank Cochran (à l’époque un écrivain à succès, après ses propres années de succès d’enregistrement) et le visiteur fréquent des charts country des années 80 Dean Dillon, la chanson décrivait un scénario irrésistiblement romantique. En décembre 1985, il est devenu le septième country de George n°1, la semaine après que l’album ait lui-même atteint la première place.

Something Special dégageait l’air habituel d’élégance tranquille de Strait, aidé sans fin par la présence de musiciens de premier plan comme Paul Franklin à la pedal steel, Dean Parks à la guitare acoustique et Reggie Young, des vénérés Memphis Boys, à la guitare électrique. David Hungate, regretté des favoris d’AOR Toto, a ajouté la basse. Également à la guitare acoustique, Richard Bennett, qui a beaucoup voyagé, a eu une longue relation de tournée avec Neil Diamant et plus tard a commencé un long mandat avec Mark Knopfler.

Artiste de l’année – encore une fois

La chanson d’ouverture de Something Special, proche du titre, est devenue le deuxième et dernier single à succès de l’album, atteignant la quatrième place. Parmi les autres faits saillants, citons «Blue Is Not A Word», co-écrit par Judy Ball et l’as country-cajun Jo-El Sonnier, et «You Sure Got This Ol’ Redneck Feelin’ Blue», écrit par Dillon et Buzz Rabin. Il y avait aussi de la place pour un swing western sur « Dance Time In Texas » de Peter Rowan, avec Gimble en train de bricoler une tempête, Franklin sur une pédale d’acier agile et le Texan à deux pas en plein effet énergique.

L’album présentait également un hommage touchant à l’un des précurseurs de Strait parmi les grands du pays texan, Lefty Frizzell. “Lefty’s Gone” a été composé par l’écrivain prolifique Sanger “Whitey” Shafer. Il avait lui-même écrit pour le top des années 50, décédé en 1975. Shafer a écrit du fond du cœur avec les mots : “Ce n’est pas bien, mais Lefty est parti.”

Something Special a continué pendant 68 semaines dans le palmarès des albums country de Billboard, devenant or en février 1986 et platine une décennie plus tard. Cela a également été un énorme facteur de contribution lorsque Strait est revenu aux CMA Awards en 1986 – et a de nouveau remporté le prix de l’artiste de l’année.

