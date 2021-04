Le nouveau TVC de Whirlpool célèbre les moments quotidiens de soins extraordinaires

Le film sera déployé sur les plateformes de télévision, OTT (Hotstar) et de médias sociaux

Whirlpool of India, une filiale de Whirlpool Corporation, a publié un nouveau TVC pour son dernier réfrigérateur à montage par le bas avec technologie AI mettant en évidence le rôle des soignants qui font preuve de soins extraordinaires au quotidien en n’essayant pas de changer leurs proches mais en les comprenant et en les comprenant. s’adapter à qui ils sont. Le film sera déployé sur les plateformes de télévision, OTT (Hotstar) et de médias sociaux.

Le film est un hommage aux soignants qui font des efforts extraordinaires, chaque jour, pour prendre soin de leurs proches. Il dépeint une histoire attachante qui capture une journée dans la vie de Kriti et de son Daadu, sa belle relation avec lui et comment elle s’adapte avec amour aux habitudes et aux bizarreries de son Daadu, à travers ses petits gestes de soin. Le TVC a été dirigé et exécuté par le groupe Lowe Lintas.

La technologie AI du nouveau réfrigérateur Whirlpool à montage inférieur lui permet de fournir des soins aussi extraordinaires, qui détecte automatiquement les changements de temps, de charge et d’utilisation et adapte le refroidissement en conséquence.

Chez Whirlpool, nous suivons la philosophie des soins quotidiens et croyons que lorsque vous vous souciez vraiment de vos proches, de votre partenaire, de votre famille ou de vos amis proches, vous les acceptez tels qu’ils sont avec leurs habitudes, leurs points de vue et leurs bizarreries tout cela. faites-les qui ils sont, a déclaré KG Singh, vice-président du marketing, Whirlpool of India. «Fournir des soins aussi extraordinaires nécessite quelque chose d’extraordinaire comme la technologie AI dans le nouveau réfrigérateur à montage inférieur qui détecte et s’adapte automatiquement à vos besoins changeants», a ajouté Singh.

«Les soins quotidiens sont au cœur de la philosophie de la marque Whirlpool. Le défi pour nous était d’interpréter cette philosophie pour le consommateur indien et d’équilibrer le récit de la technologie et de la vie. Nous avons estimé qu’il était extraordinaire de prodiguer des soins jour après jour, à la fois de la part du soignant et du produit. Ce fut le point de départ de notre campagne et du film pour la gamme de réfrigérateurs à montage bas la plus avancée de la marque. Les soins extraordinaires sont représentés à travers une relation réconfortante entre Kriti et son Daadu, comment elle se soucie et s’adapte à ses besoins. L’intelligence adaptative du réfrigérateur lui permet de s’adapter intuitivement à ses besoins changeants », a déclaré Naveen Gaur, directeur général adjoint de Lowe Lintas.

Lire aussi: #BackToBusiness: Deep Bajaj de Sirona Hygiene sur la stratégie à suivre pour rebondir

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.