Le nouveau TVision Hub de T-Mobile dispose de Google TV, du streaming 4K et ne coûte que 50 $

Que souhaitez-vous savoir

T-Mobile commencera à vendre un nouveau TVision Hub basé sur Android 11 avec Google TV. Ce TVision Hub est alimenté par un chipset quad-core avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Les ports incluent Ethernet, USB-C pour les accessoires, micro USB pour l’alimentation et une sortie HDMI intégrée avec prise en charge 4K. TVision Hub est gratuit pour les nouveaux clients Internet résidentiels T-Mobile ou 50 $ pour tous les autres.

Tel que rapporté par The T-Mo Report, T-Mobile dispose d’un nouvel appareil de streaming TVision Hub exécutant Google TV. Il a une télécommande simplifiée et une conception compacte de type Chromecast avec un port HDMI intégré. Bien que les détails disponibles soient légers, 9to5Google a trouvé un tweet du fabricant de puces SEI Robotics mettant un peu plus en lumière le matériel interne de l’appareil.

Une première aux États-Unis : SEI Robotics est ravie d’annoncer, en collaboration avec @Google et @TMobile, le nouveau TVision HUB, propulsé par #GoogleTV ! Équipé du dernier #Amlogic S905Y4 (décodage AV1), #AndroidTV 11 et est même livré avec un port Ethernet.https://t.co/2iGpsGfL05 pic.twitter.com/GOE48ReBiR – SEI Robotics (@SEIRobotics) 14 décembre 2021

Le Hub est alimenté par un chipset Amlogic S905Y4 et son logiciel est basé sur Android 11. Cette puce comprend le décodage AV1 avec un processeur Cortex-A35 64 bits quadricœur et un GPU ARM Mali-G31 MP2. Android Central a découvert via la page d’assistance de l’appareil qu’il est livré avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage flash.

L’appareil dispose également d’un port Ethernet, d’une prise en charge USB-C pour les accessoires pris en charge et d’un port micro-USB pour l’alimentation. La prise en charge Wi-Fi est limitée à 2×2 Wi-Fi 5 à 2,4 et 5 GHz. Néanmoins, cela devrait permettre une vitesse maximale d’un peu moins de 867 Mbps, ce qui est suffisant pour un streaming 4K transparent.

Google Assistant est inclus via un bouton dédié sur la télécommande. La télécommande a également des commandes de télévision, y compris des touches de raccourci vers le service de télévision de T-Mobile, Netflix et YouTube. Netflix est inclus dans de nombreux forfaits sans fil de T-Mobile, ce qui en fait le choix idéal pour un bouton de raccourci.

En fait, l’appareil coûte 50 $, ce qui correspond parfaitement au coût des meilleurs appareils de streaming, y compris Chromecast avec Google TV. Si vous vous inscrivez au service Internet domestique T-Mobile, vous pouvez obtenir le TVision Hub gratuitement.

Non seulement cela, mais depuis que T-Mobile a interrompu son service TVision, il propose désormais YouTube TV à prix réduit pour les clients éligibles.

Source : T-Mobile

Au moment de la rédaction, le lien d’achat n’est pas en ligne, mais vous pouvez toujours consulter les détails sur la page d’accueil de T-Mobile TVision.

Diffusez en 4K

TVision Hub avec Google TV

Streaming 4K depuis T-Mobile et Google TV

Le TVision Hub est alimenté par Google TV avec prise en charge de la sortie 4K, USB-C et une télécommande avec Google Assistant.

Grands choix

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de T-Mobile

T-Mobile a beaucoup de téléphones sur sa liste, il est donc naturel que vous vous demandiez quel est le meilleur téléphone Android proposé par l’opérateur. Nous vous proposons les meilleures options que vous pouvez acheter dès maintenant.