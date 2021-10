Le nouveau vaccin Covid-19 Valneva aussi efficace que le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, vérifiez les détails

La simple exigence de stockage du vaccin Valneva pourrait être largement utilisée dans les pays à faible revenu et pauvres qui manquent souvent de chaînes logistiques coûteuses et à la pointe de la technologie.

Même si une importante population mondiale a été vaccinée contre le coronavirus, les sociétés pharmaceutiques et les scientifiques développent de nouveaux vaccins et le dernier entrant est un vaccin développé par la major pharmaceutique française Valneva SE. Le vaccin officiellement nommé VLA2001 a récemment terminé ses essais cliniques de phase 3 et la société a annoncé que son vaccin est aussi efficace que le vaccin contre le coronavirus développé par l’Université d’Oxford-AstraZeneca, a rapporté l’Indian Express.

Vaccin VLA2001

Le vaccin contre le coronavirus Valneva est un vaccin contre le coronavirus avec adjuvant inactivé qui utilise les particules inactives ou tuées du virus Sars-CoV-2 pour déclencher une réponse immunitaire dans le corps humain. Le virus est rendu inactif ou tué par des produits chimiques ou des radiations et n’a pas le potentiel d’infecter un corps humain et génère à la place une forte immunité contre la maladie. Adam Finn, professeur de pédiatrie à l’Université de Bristol et chercheur en chef de l’essai pour le candidat vaccin, a déclaré dans un communiqué de presse que Valneva SE avait utilisé une approche beaucoup plus traditionnelle que les autres candidats vaccins contre le coronavirus actuellement utilisés dans la plupart des parties du monde. Finn a ajouté que le vaccin aiderait à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le vaccin contre le coronavirus de Valneva n’est pas le seul vaccin de type virus inactivé contre le coronavirus, car le vaccin indigène indien Covaxin s’est également appuyé sur la même technique pour évoquer une forte immunité contre la maladie. Ce qui rend le vaccin Valneva important, c’est le fait qu’il peut être conservé dans un réfrigérateur normal contrairement à de nombreux vaccins contre le coronavirus comme ceux de Pfizer et de Moderna qui nécessitent des conditions de température extrêmement basses pour un stockage efficace des vaccins. La simple exigence de stockage du vaccin Valneva pourrait être largement utilisée dans les pays à faible revenu et pauvres qui manquent souvent de chaînes logistiques coûteuses et à la pointe de la technologie.

Efficacité du vaccin Valneva

Les essais cliniques de phase 3 du vaccin avaient inclus plus de 4000 participants âgés de plus de 18 ans. Les essais cliniques de phase 3 ont été menés simultanément dans 26 lieux différents au Royaume-Uni. Près de 3000 participants âgés de plus de 30 ans ont reçu deux doses du vaccin Valneva ou du vaccin Oxford University-AstraZeneca. Les 1000 autres participants âgés de 18 à 29 ans ont reçu deux doses de vaccin Valneva après un intervalle de 28 jours.

Les résultats ont montré qu’après le passage de deux semaines, le vaccin Valneva était capable de déclencher une réponse immunitaire plus élevée chez les participants âgés de plus de 30 ans par rapport au vaccin AstraZeneca. Les participants qui ont reçu le vaccin Valneva ont également signalé un nombre significativement inférieur d’événements indésirables par rapport aux participants qui ont reçu le vaccin AstraZeneca. La société soumettra bientôt les données des essais cliniques aux régulateurs et attend une approbation avant la fin de l’année.

