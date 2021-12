Le nouveau vaccin de Pfizer approuvé pour les 5 à 11 ans : « Les parents peuvent être rassurés » | Sciences | Des nouvelles

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé aujourd’hui l’utilisation de Comirnaty pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. C’est une formule produite spécifiquement pour les jeunes. Son approbation a été donnée à la suite d’un examen approfondi des données d’innocuité qui montre un profil bénéfice-risque positif pour ce vaccin destiné à être utilisé dans ce groupe d’âge.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré : « Les parents et les soignants peuvent être assurés qu’aucun nouveau vaccin pour les enfants n’aurait été approuvé si les normes de sécurité, de qualité et d’efficacité attendues n’avaient pas été respectées.

« Nous avons conclu que le vaccin Pfizer/BioNTech COVID-19 est sûr et efficace pour les enfants de 5 à 11 ans, sans aucun nouveau problème de sécurité identifié.

« Nous avons soigneusement examiné toutes les données disponibles et avons décidé qu’il existe des preuves solides pour soutenir un rapport bénéfice-risque positif pour les enfants de ce groupe d’âge.

« Notre examen détaillé de tous les rapports d’effets secondaires à ce jour a révélé que l’écrasante majorité concerne des symptômes bénins, tels qu’une douleur au bras ou une maladie pseudo-grippale. »

Fin octobre, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé l’utilisation du jab – bien qu’avec des doses inférieures à celles des groupes plus âgés.

Depuis lors, certains experts, dont l’American Academy of Pediatrics, ont fortement insisté pour que les enfants encore plus jeunes soient vaccinés.

Mais le Royaume-Uni a retardé l’extension de ses programmes de vaccination contre le Covid aux enfants alors que les experts évaluaient si les gains de santé résultant de la vaccination de ce groupe étaient supérieurs aux risques.

Maintenant, la MHRA est convaincue qu’ils le font.

Le Dr Raine a ajouté : « Nous avons mis en place une stratégie complète de surveillance de la sécurité pour surveiller la sécurité de tous les vaccins COVID-19 approuvés au Royaume-Uni et cela inclut les enfants âgés de 5 à 11 ans. »

Ils ont approuvé une formulation spécialement conçue pour les 5-11 ans et administrée à une dose plus faible par rapport à celle utilisée chez les individus âgés de 12 ans et plus (10 microgrammes contre 30 microgrammes).

Comme pour les autres tranches d’âge, il est administré en deux injections dans la partie supérieure du bras. Il appartiendra au Comité conjoint de la vaccination et de l’immunisation (JCVI) de faire la recommandation finale sur l’intervalle posologique.

En prenant cette décision, la MHRA a étroitement collaboré avec d’autres régulateurs internationaux et organismes de santé publique et a soigneusement examiné les données mondiales.

Cela survient après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l’utilisation d’un vaccin à plus faible dose sur le groupe d’âge 5-11 le mois dernier.

Plusieurs pays de l’Union européenne ont commencé à vacciner les enfants de cette tranche d’âge.

Lundi, le régulateur de la santé de la Haute Autorité de Santé (HAS) a également approuvé son utilisation.

Les scientifiques espèrent que cela aidera à lutter contre une prochaine vague de cas Omicron.