Le nouveau venu Gus est-il amoureux d’Irene? ⋆ 10z viral

(Photo: Endemol Shine)

Le jour de la compétition de surf est arrivé, et cela conduit à un certain nombre de courbes pour certains favoris de Summer Bay. Bien que l’événement commence sans heurts, Roo (Georgie Parker) ne tarde pas à recevoir de mauvaises nouvelles – l’un des martiaux a abandonné.

Roo persuade une Marilyn (Emily Symons) réticente de prendre le poste à la place, et elle est chargée d’amener les concurrents dans la zone de rassemblement avant les manches ou ils seront disqualifiés. Marilyn a du mal à attirer l’attention des gens jusqu’à ce qu’Alf (Ray Meagher) l’encourage à élever la voix dans le haut-parleur.

À la surprise de Roo et d’Alf – et à l’énervement croissant – Marilyn devient rapidement une force avec laquelle il faut compter, dirigeant tout le monde et faisant généralement une raquette. Pour aggraver les choses, il y a de mauvaises nouvelles pour Irene après qu’on lui a demandé de beurrer le commanditaire d’or – Gus.

Irene prend rapidement une aversion pour Gus après avoir clairement indiqué qu’il n’était jamais allé à Summer Bay et qu’il considérait son investissement comme une simple radiation d’impôt. Alors qu’il se coince de tout cœur dans la nourriture gratuite, il prend bientôt un éclat à Irene et essaie de l’impressionner.

À sa grande consternation, Irene est obligée de marcher aux côtés de Gus pour la journée alors qu’il parle sans arrêt.

Plus: À la maison et ailleurs



Cependant, quand Gus évoque John (Shane Withington) et dit qu’il est fou de penser qu’il aurait une fille comme Susie, Irene ne peut plus rester silencieuse et a des mots sévères pour le sponsor or. Est-elle sur le point de perdre une somme d’argent pour le Surf Club?

