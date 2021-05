Le nouveau venu monégasque Tsunoda voit le dessus après avoir frôlé la barrière · .

Yuki Tsunoda a été imperturbable par le contact avec la barrière qui a mis fin prématurément à sa première journée de course à Monaco.

«Ce n’est pas le pire des cas», a déclaré le pilote AlphaTauri, qui est le seul concurrent de la course de ce week-end à n’avoir jamais roulé à Monaco auparavant.

Ayant couru au Japon jusqu’en 2019, date à laquelle il a concouru en Formule 3, l’absence de Monte-Carlo du calendrier de Formule 2 de l’année dernière lui a valu de faire l’expérience de la piste pour la première fois hier.

Malgré cela, il a réussi à atteindre un top 10 lors de la première séance d’essais. Cependant, Tsunoda s’est écrasé lors de la deuxième pratique, endommageant la suspension de son AlphaTauri, après seulement 11 tours.

«J’ai poussé trop fort dans l’entrée, je pense que j’ai juste eu une perte d’adhérence, à la fin», a-t-il expliqué. «Je pense qu’il y avait beaucoup de dégradation là-bas et pas mal de poussière du vent.

«J’ai complètement perdu l’arrière entre 15 et 16 et je suis entré dans le mur. Je devais donc juste terminer la session.

Cependant, il a admis que le revers apporte un avantage pour la dernière séance d’essais de demain sur la piste: «J’ai deux séries de softs pour [Saturday]”, il a dit.

Comme le calendrier de Monaco signifie qu’il n’y a pas de vendredi en cours, Tsunoda a l’intention d’utiliser ce temps pour se mettre en meilleure position pour les essais finaux et les qualifications. «Ce n’est pas le pire des cas, ce n’est pas la fin du monde. Je dois juste me préparer davantage pour le samedi et tout mettre en place.

