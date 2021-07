Le nouveau verre Gorilla Glass pour objectifs photo améliorera la photographie sur smartphone

La plupart des gens se fient à leur smartphone pour prendre des photos et des vidéos. Grâce aux différentes avancées des fournisseurs de smartphones chaque année, il est presque inutile d’avoir un appareil photo compact. Mais les caméras des smartphones sont devenues de plus en plus grandes et plus sujettes aux dommages accidentels. Les smartphones qui offrent une excellente qualité photo ont plus d’un appareil photo à l’arrière. Ces téléphones ont également d’importantes saillies de caméra (ou « bosses »). C’est le compromis que les vendeurs de smartphones doivent faire pour améliorer les performances de l’appareil photo. Ces développements peuvent augmenter le risque de dommages. C’est pourquoi Corning a fabriqué ses nouveaux couvre-objectifs Gorilla Glass DX et DX+.

Corning est un nom bien connu dans l’industrie mobile. De nombreux smartphones actuels et passés sont dotés de solides panneaux en verre Corning Gorilla protégeant les écrans. Le verre Gorilla Glass est assez durable et protégera les appareils contre la plupart des accidents. Le verre est toujours du verre, donc le risque de dommages accidentels demeure.

La lumière traversant les différents éléments d’une caméra de smartphone, de la vitre externe au processeur d’image. Source de l’image : Corning

Le prochain composant en verre de la société pour smartphones cible les caméras. Les nouveaux Gorilla Glass DX et Gorilla Glass DX+ offriront une meilleure résistance aux rayures que les autres alternatives et permettront à plus de lumière d’atteindre le capteur de la caméra au cours du processus.

Gorilla Glass DX et DX+ arrivent en premier sur les téléphones Samsung

Les nouveaux verres Gorilla Glass DX et DX+ seront dotés d’un nouveau revêtement antireflet qui laissera passer 98 % de la lumière. Plus de lumière conduit à une meilleure photographie, et Corning affirme que ses nouvelles lentilles en verre durables feront mieux que les solutions existantes. La vidéo ci-dessous montre que d’autres couvre-objectifs laissent passer entre 92% et 95% de la lumière.

La mise à niveau à 98% peut ne pas sembler beaucoup. Mais cela pourrait faire toute la différence pour la photographie en basse lumière et de nuit.

Résistance aux rayures pour Corning Gorilla Glass DX et DX+ par rapport à d’autres solutions. Source de l’image : Corning

En plus d’améliorer la photographie, les nouveaux Gorilla Glass DX et DX+ offriront une meilleure résistance aux rayures que les autres solutions. La vidéo ci-dessous indique que les couvercles Gorilla Glass DX et DX+ seront presque aussi résistants aux rayures que le verre saphir. Apple utilise ce dernier pour protéger les appareils photo de l’iPhone et l’Apple Watch. Corning utilisait auparavant la technologie DX et DX+ sur les montres intelligentes.

Samsung sera la première entreprise à utiliser les coques d’appareil photo Gorilla Glass DX et DX+ de Corning. On ne sait pas quels smartphones Samsung pourraient utiliser les nouvelles pièces de l’appareil photo Corning. Mais le moment choisi pour l’annonce de Corning pourrait suggérer que certains des prochains produits phares de Samsung seront dotés de la nouvelle technologie d’objectif DX et DX+. Il se trouve que Samsung a annoncé un événement presse pour le 11 août, où il dévoilera les combinés pliables Galaxy Z Fold 3 et Flip 3.

