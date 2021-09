Le nouveau Victoria’s Secret – WWD

Victoria’s Secret a l’air un peu différent ces jours-ci.

Fini les anges, les luminaires sombres et les lumières stroboscopiques à l’intérieur des magasins. À leur place, des murs légèrement colorés, des miroirs pleine longueur et des mannequins de grande taille. Le site Web est également plus atténué, avec des images de produits à l’honneur, plutôt que des modèles presque parfaits.

Victoria’s Secret fait peau neuve. Il comprend une nouvelle distribution de personnages, tels que le mannequin grande taille Paloma Elsesser, au centre. Photo de courtoisie

Le relooking de la marque de lingerie fait partie du nouveau Victoria’s Secret & Co., qui, avec Victoria’s Secret Beauty et Pink, s’est récemment séparé de la marque Bath & Body Works dans ce qui était autrefois L Brands dans le but de développer les deux entreprises.

Alors que Victoria’s Secret est toujours le leader des parts de marché dans l’espace des vêtements de lingerie aux États-Unis, les revenus et la part du gâteau de la marque ont diminué ces dernières années (32% en 2015 à environ 20% aujourd’hui, selon le cabinet d’études de marché The NPD Group) , alors que les consommateurs se tournent vers des marques plus inclusives qui offrent du confort.

Après l’échec du projet de vendre une participation majoritaire des divisions Lingerie, Beauty et Pink à la société de capital-investissement Sycamore Partners au début de 2020, la société a commencé à envisager une spin-off qui inclurait un look radicalement différent.

Yang Tianzhen pour Victoria’s Secret. Photo de courtoisie

Les résultats (jusqu’à présent) incluent la collection VS, une initiative composée de femmes d’horizons variés – telles que l’avocate de la santé mentale et le modèle Adut Akech; la skieuse acrobatique championne du monde Eileen Gu ; la footballeuse professionnelle et militante LGBTQ Megan Rapinoe ; l’actrice et entrepreneure Priyanka Chopra Jonas et le mannequin grande taille Paloma Elsesser, entre autres, qui partageront leurs histoires par le biais de collaborations, de campagnes et de réseaux sociaux ; une flotte de magasins mise à jour ; une série d’embauches de cadres supérieurs, dont un conseil d’administration majoritairement féminin (six sur sept), et de nouveaux produits en magasin, tels que davantage de maillots de bain, de sport et de soutiens-gorge de maternité, le tout dans le but de regagner la confiance des consommateurs et d’augmenter les revenus.

« J’ai l’ambition audacieuse que Victoria [Secret] devrait être le plus grand et le meilleur défenseur des femmes au monde », a déclaré aux analystes Martin Water, PDG de Victoria’s Secret Lingerie, plus tôt cette année.

Mais cela fonctionnera-t-il ?

Les consommateurs semblent le penser, du moins certains d’entre eux. Au premier trimestre de Victoria’s Secret en tant qu’entreprise autonome, le détaillant a enregistré 1,6 milliard de dollars de revenus trimestriels, contre 1,06 milliard de dollars l’année précédente, avec une force sur tous les canaux et moins de promotions. Cela a aidé l’entreprise à enregistrer 151 millions de dollars de bénéfices.

La réception initiale à Wall Street a également été bonne, avec des actions clôturant près de 30% lors des débuts de la société le 3 août. Et avec 88,3 millions d’actions ordinaires en circulation, la capitalisation boursière de Victoria’s Secret valait environ 5,2 milliards de dollars, bien au-dessus du prix de 525 millions de dollars que Sycamore avait prévu de payer.

Eileen Gu pour Victoria’s Secret. Le skieur acrobatique fait partie du premier VS Collective de la marque de sous-vêtements, une tentative de rafraîchir l’image de la marque avec des modèles et des styles plus inclusifs. Photo de courtoisie

Depuis lors, les actions de Victoria’s Secret & Co., qui ont clôturé en baisse de 0,93 % à 66,30 $ pièce mardi, ont augmenté d’environ 25 %.

“VS vend enfin moins et facture plus et nous voyons des bénéfices importants et continus à la hausse à partir d’ici”, a écrit Simeon Siegel, directeur général et analyste principal de la vente au détail chez BMO Marchés des capitaux. “Malgré la hausse des actions, nous continuons de croire que cela reste le plus grand point de sous-appréciation des investisseurs.”

Il y a aussi l’immense flotte de magasins de Victoria’s Secret, ce qui “est un énorme avantage pour nous”, a déclaré Greg Unis, directeur général de Victoria’s Secret Beauty, à WWD en juillet. En effet, la plupart des 867 magasins réalisent un bénéfice d’environ 900 000 $ et ont en moyenne 3,8 ans de baux, laissant une marge de négociation, selon les dirigeants lors de la journée des investisseurs.

Les magasins mis à jour de Victoria’s Secret comprennent des murs plus légers, plus d’espace au sol et des mannequins de différentes formes et tailles, le tout dans le but d’attirer l’attention sur le produit plutôt que sur les anges. Andrew Morales / WWD

Et il est indéniable que bon nombre de ces magasins se trouvent dans des régions du pays qui offrent peu, voire aucune, d’autres options pour essayer des soutiens-gorge dans la vraie vie. Il y a aussi le nom Victoria’s Secret, qui détient des actions, et le fait que de nombreux consommateurs sont notoirement inconstants en matière de fidélité aux produits.

« Je pense qu’il y aura des gens qui diront, vous savez quoi ? [Victoria’s Secret] n’est pas là où je veux être. Ce n’est peut-être pas le bon genre d’espace pour moi », a déclaré Martha Pease, directrice du marketing de Victoria’s Secret, à WWD en juin. «Mais je ne m’attends pas à ce que ce soit un énorme obstacle. Nous serons mieux placés pour ne pas perdre la relation historique que nous avons eue avec les femmes, mais pour la rendre pertinente. Notre grand problème est la pertinence. Nous sommes très concentrés sur la façon dont nous amenons cette marque dans une position très pertinente auprès des consommateurs ? Mais aussi pertinent pour la mode. Et aussi pertinent pour le monde des conversations culturelles.