Le nouveau virage 10 “étrange” à Catalunya peut rendre les passes plus difficiles · .

Lando Norris craint que les changements apportés au Circuit de Catalunya pour la course de ce week-end ne rendent les dépassements encore plus difficiles.

La maison du Grand Prix d’Espagne est considérée comme l’une des pistes les plus difficiles à franchir.

Des changements ont été apportés pour avoir 10 ans sur le circuit pour la course de cette année. Le virage à gauche, qui était auparavant l’un des virages les plus serrés de la piste, a été ouvert dans un virage plus fluide avec une vitesse de pointe plus élevée.

Norris a déclaré que cela pourrait compromettre l’une des rares opportunités de dépassement de la piste.

«Je ne sais pas à quoi ressemble ce nouveau virage», dit-il. «Je ne suis pas si confiant à ce sujet.

«Cela a l’air un peu bizarre. Le virage 10 était probablement la seule opportunité de dépassement en dehors du premier virage et il n’y a plus autant de grande zone de freinage maintenant.

Rapport: le nouveau virage 10 de la Catalogne a plus de ruissellement de gravier et une forme «historique»George Russell a récemment déclaré à . que la F1 devrait revenir à la configuration précédente des deux derniers virages du circuit, en contournant la chicane installée en 2007 pour des raisons de sécurité. Cependant, Norris n’est pas convaincu que cela faciliterait les passes non plus.

«Je ne sais pas à quel point cela rendrait la course meilleure ou pire», a-t-il déclaré. «Je suis sûr que ce ne sera pas des virages très faciles à suivre en Formule 1.»

Pierre Gasly a déclaré qu’il préférerait conduire la piste sans la chicane, en partie parce que son AlphaTauri est moins compétitif dans les virages à basse vitesse.

«Je pense que c’est toujours mieux avec la vitesse élevée. Surtout avec ces voitures. Surtout avec cette voiture.

“Vous vous sentez plus à la limite, vous obtenez plus d’adrénaline et ce serait bien de changer un peu ce dernier virage à basse vitesse.”

