Le nouveau visage du GOP augmente des montants stupéfiants de l’argent des donateurs ⋆ .

Marjorie Taylor Greene a fait l’objet d’une controverse incessante depuis son élection au congrès et elle récolte maintenant d’énormes sommes d’argent.

Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / . via .

Donald Trump n’est peut-être plus au pouvoir, mais il a certainement laissé ses empreintes digitales partout dans le parti républicain. Aucun chiffre ne représente mieux le Trumpisme que Taylor-Greene. Et les républicains du pays sont plus que disposés à envoyer des dons à sa manière.

Selon un nouveau rapport de Politico, «La représentante de première année Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), La marque controversée MAGA, a levé plus de 3,2 millions de dollars au cours des trois premiers mois de cette année, selon une source proche de sa campagne. Cette récolte époustouflante est venue de plus de 100 000 donateurs individuels, pour un don moyen de 32 $. Greene ne s’est pas autofinancé ce trimestre.

Plutôt que d’être découragés par les nombreux problèmes avec Greene, les électeurs du GOP semblent être motivés à la garder. C’est une mauvaise nouvelle pour des gens comme Adam Kinzinger et Liz Cheney qui aimeraient ramener le parti au milieu.

Taylor-Greene avait également le soutien évident de Donald Trump lui-même. En août 2020, l’ancien président a tweeté: «Félicitations à la future star républicaine Marjorie Taylor Greene pour une grande victoire aux primaires du Congrès en Géorgie contre un adversaire très coriace et intelligent. Marjorie est forte sur tout et n’abandonne jamais – une vraie GAGNANTE! ‘

Super de passer du temps avec le plus grand (et mon président), Donald J. Trump à Mar a Lago aujourd’hui! Il est le chef du R Party et sa politique America First conduira notre parti à la victoire en 22 ET en 24. Merci au président Trump de toujours se battre si dur pour les Américains d’abord! pic.twitter.com/qmCgBx9X57 – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 31 mars 2021

Et la fête de l’amour entre les deux n’a fait que grandir depuis que Trump a été démis de ses fonctions. La députée géorgienne a récemment rendu visite à l’ancien président à Mar-a-Lago et a partagé une vidéo de la visite. «C’est formidable d’être avec Marjorie», a déclaré Trump. «C’est vraiment une personne très spéciale, elle se bat dur et les gens de Géorgie l’aiment.»