Le nouveau Warzone Glitch envoie les gagnants du goulag à la mort

Un problème bizarre envoie les gagnants du Goulag directement à la mort.

Depuis la dernière mise à jour de la saison 4 Reloaded de Warzone, plusieurs anciens bugs et problèmes sont revenus. Cependant, ce nouveau problème est peut-être le pire de tous, car les gagnants du Goulag sont envoyés à la mort après le redéploiement.

Un utilisateur de Reddit a montré une vidéo de ce problème. Suite à sa victoire au Goulag, il s’est redéployé dans le gaz et finalement jusqu’à sa mort. Ce problème semble être très courant, donc vos coéquipiers voudront peut-être garder 4 000 $ prêts au cas où.

Bug de redéploiement du goulag de CODWarzone

La communauté Call of Duty Warzone a travaillé dur pour trouver la cause de ce problème, et la théorie la plus courante est que les joueurs sont engendrés au-dessus du Goulag. C’est très plausible, car les Goulags sont tous situés sous la carte, aux coins de Verdansk.

Bien que ce problème ait été très courant au cours de la semaine dernière, Raven n’en a pas pris note. En tant que tel. nous ne savons pas quand nous attendre à un correctif.

La publication New Warzone Glitch envoie les gagnants du goulag à la mort est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.