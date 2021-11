Le nouveau widget Gmail de Google pour iPhone fait parler tout le monde

Depuis qu’Apple a lancé iOS 14 l’année dernière, les développeurs d’applications chargent nos écrans de widgets. Certains sont plus utiles que d’autres, mais il est clair que de nombreux développeurs cherchent encore la meilleure façon d’utiliser la nouvelle fonctionnalité. Par exemple, peu de temps après l’arrivée d’iOS 14, Google a lancé son widget Gmail pour iPhone. Plus que tout, cela a révélé à quel point les widgets d’Apple seraient limités. À part rediriger les utilisateurs vers des parties spécifiques de l’application, c’était assez inutile. Cela ne valait certainement pas l’espace qu’il prenait sur l’écran d’accueil. Mais maintenant, Google est de retour avec un widget amélioré.

À quoi sert le nouveau widget Gmail pour iPhone ?

Cette semaine, Google a annoncé trois nouvelles fonctionnalités pour ses applications iOS. Le premier était son nouveau widget Gmail, qui semble beaucoup plus convaincant que l’ancien. Auparavant, le widget Gmail comportait trois sections : une barre de recherche, un bouton de rédaction et un décompte des e-mails non lus. Le nouveau widget montre en fait aux utilisateurs les expéditeurs, les sujets et les heures d’arrivée des e-mails les plus récents. C’est toujours une déception qu’Apple ne nous laisse pas interagir avec les widgets, mais les développeurs travaillent dans les limites.

Voici un aperçu rapide du nouveau widget Gmail, qui sera déployé dans les semaines à venir :

Le nouveau widget Gmail de Google pour iPhone en action. Source de l’image : Google

Autres mises à jour à venir pour les applications Google sur iOS

Bien sûr, ce n’est qu’une des 3 nouvelles fonctionnalités annoncées par Google mercredi. La société a récemment facilité le multitâche au sein de l’application Google Meet sur iOS. Vous pouvez désormais passer d’une application à l’autre lors d’un appel avec la prise en charge de Picture-in-Picture. De cette façon, si vous souhaitez consulter le calendrier, envoyer un e-mail ou rechercher quelque chose de notable lors d’un appel important, vous pouvez le faire sans quitter la conversation. Vous pouvez également redimensionner la fenêtre de réunion ou la faire glisser temporairement hors de l’écran. Google dit que cette même fonctionnalité arrivera également dans l’application Gmail dans les prochaines semaines.

Enfin, la société propose également une mise à niveau à Google Sheets sur iOS. Google apporte une prise en charge des raccourcis à l’application qui « facilite l’exécution de tâches courantes et avancées sur Google Sheets à l’aide d’un petit clavier ». Ces raccourcis clavier devraient être particulièrement utiles si vous utilisez fréquemment des feuilles avec un clavier Bluetooth ou Magic Keyboard sur votre iPad. Si vous souhaitez accéder à tous les raccourcis disponibles à partir de l’application Google Sheets sur iOS, maintenez simplement la touche de commande enfoncée.