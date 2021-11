Le nouveau widget Gmail Material You vous permet de faire beaucoup plus à partir de votre écran d’accueil

Google a été occupé à mettre à jour ses widgets après le lancement d’Android 12, et maintenant Gmail est le dernier à faire l’objet d’une refonte, le rendant beaucoup plus coloré et plus utile pour certains d’entre vous qui mènent une vie bien remplie. Selon 9to5Google, le nouveau look arrive avec la version Gmail 2021.10.31.

Le changement le plus notable apporté au widget Gmail est la prise en charge améliorée de la couleur dynamique de Material You sur les meilleurs téléphones Android de Google, avec un arrière-plan coloré et des e-mails plus individuellement mis en évidence. Chaque entrée dispose désormais d’un bouton pour archiver rapidement les e-mails sans ouvrir l’application.

De plus, le bouton de composition s’est maintenant déplacé du bas du widget vers le coin supérieur droit. À sa place se trouve une nouvelle barre inférieure qui est visible lorsque le widget est développé horizontalement. Cela donne aux utilisateurs un accès rapide à Chat, Spaces et Google Meet. Cela passe à une barre latérale lorsque le widget est réduit.

Vous pouvez voir les différences entre l’ancien widget (en haut à gauche) et la nouvelle version ci-dessous, comme le montre 9to5 :

C’était l’un des nombreux nouveaux widgets qui ont été dévoilés en octobre, y compris le nouveau widget Google Maps et d’autres. Cela semble être très utile, ce qui permet de sauter facilement dans certaines actions sans avoir besoin d’ouvrir l’application au préalable.

Selon 9to5, la mise à jour devrait être déployée maintenant, bien que nos appareils n’aient pas encore reçu le nouveau widget, cela peut donc prendre un certain temps pour atteindre les utilisateurs.

