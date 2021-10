Le nouveau widget Google Maps apporte ses fonctionnalités les plus pratiques à votre écran d’accueil

Google Maps est apparemment en train de prendre un nouveau widget sur Android qui facilite la navigation depuis l’écran d’accueil de votre téléphone, un mois après que son homologue iOS ait acquis une capacité similaire.

Le widget mis à jour offre un certain nombre de raccourcis utiles pour naviguer vers vos destinations préférées. Comme le widget iOS 15 pour Maps, la version Android propose des raccourcis vers votre domicile, votre travail, vos restaurants et vos stations-service. Selon la taille du widget, vous pouvez ajouter des options pour les épiceries, les cafés, les hôtels et les restaurants à emporter.

Le nouveau widget a d’abord été repéré par un Redditor qui passe par le pseudo u/Mathieu_G_Gagnon. Cela fait partie d’une nouvelle mise à jour bêta de Maps (v11.3.0), selon les développeurs XDA, et c’est une fonctionnalité pratique pour commencer à naviguer sans avoir à ouvrir la version complète de Maps et à entrer manuellement une destination.

Outre les raccourcis, le widget ajoute également une barre de recherche en haut pour vous aider à trouver rapidement d’autres destinations. Il semble également qu’il n’y ait que huit raccourcis pouvant être ajoutés au widget si vous agrandissez sa taille.

Pour les appareils Android 12, le widget adhère au thème dynamique Material You du système d’exploitation. Sur certains des meilleurs téléphones Android qui exécutent encore Android 11, il conserve l’accent bleu de Maps.

La dernière mise à jour de Google met en évidence la volonté de l’entreprise d’étendre les contrôles de l’écran d’accueil pour ses applications. Le géant de la recherche a récemment publié de nouveaux widgets pour YouTube Music, Google Keep et Drive.

Le nouveau widget Maps est apparemment en cours de déploiement en tant que mise à jour côté serveur. On ne sait pas quand la mise à jour sera disponible pour tout le monde.