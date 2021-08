Le nouveau widget Google Photos pour voir vos souvenirs de vacances est désormais disponible sur tous les appareils Android | La technologie

in

Google a enfin publié son widget Google Photos et maintenant tous les terminaux Android peuvent l’utiliser, ce n’est plus seulement une fonctionnalité pour les appareils iOS.

Il y a quelques mois, Google a décidé de sortir un widget pour son application permettant de sauvegarder des photos dans le cloud. Tout peut sembler normal mais Ce qui se passe, c’est que Google Photos n’a jamais eu de widget jusqu’à présent et Google a décidé de le lancer d’abord sur les terminaux avec le système d’exploitation iOS.

Oui, Google a préféré les iPhones aux appareils Android. Il n’y a pas grand-chose à reprocher avant cette décision, puisque le widget est déjà disponible pour les terminaux équipés du système d’exploitation du robot vert.

Ce widget s’appelle “Mémoires” Et ce qu’il fait est très simple : il affiche les photos stockées sur l’appareil et qui font partie des albums qui se trouvent en haut de l’application Google Photos.

Les souvenirs collectés dans ces albums sont créés aléatoirement et ont un thème commun qui est décidé par l’application elle-même, les utilisateurs ont peu à ajuster au sein de ce type de contenu. En fait, c’est quelque chose que Google devrait améliorer dans son application.

Pour accéder au widget, une série de conditions doivent être remplies, la première est d’avoir la version 5.53 de l’application Google Photos. Lors de cette vérification, il est préférable d’aller directement sur la boutique d’applications Google et de voir le numéro de série de la dernière version installée.

De plus, la visite de la boutique d’applications Google révélera également la nécessité de mettre à jour une application telle que Google Photos. Une fois que tout est vérifié et prêt, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur la page principale de notre bureau sur Android.

Les étapes à suivre sont celles typiques qui sont effectuées lors de l’ajout d’un widget à l’écran Android, il est maintenu enfoncé dans une zone de l’écran et après cela, les options correspondantes apparaissent. Vous devez cliquer sur le widget et le menu correspondant s’ouvrira.

Dans le menu des widgets, vous devez faire défiler jusqu’à Google Photos et le sélectionner, alors il faudra le positionner à l’endroit que nous jugeons approprié et c’est tout. Ce widget chargera et affichera automatiquement les photos des souvenirs.