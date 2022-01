Le nouveau Withings Body Scan met un poste de santé à échelle réduite dans votre maison

Withings est connu pour ses impressionnantes balances intelligentes qui peuvent faire plus que simplement vous indiquer votre poids. Des appareils tels que la balance intelligente Withings Body Cardio peuvent vous indiquer votre IMC, votre pourcentage de graisse, votre santé cardiaque, votre masse osseuse, etc. en quelques secondes seulement. Cependant, Withings monte d’un cran avec sa dernière balance intelligente Body Scan, annoncée au CES 2022.

Avec la nouvelle balance intelligente Body Scan, Withings vise à surpasser certaines des meilleures balances intelligentes en installant un poste de santé complet dans votre maison. Cependant, contrairement à ce que vous trouverez dans les gymnases ou les centres de santé, cette version est réduite (sans jeu de mots).

Source : Withings

Body Scan est fabriqué avec un seul verre trempé à haute résistance avec quatre capteurs de poids et 14 électrodes ITO. Au bord supérieur se trouve une poignée rétractable qui abrite quatre électrodes en acier inoxydable. Cette combinaison de capteurs donne à la balance une gestion précise du poids qui, selon Withings, est précise à 0,1 lb (50 grammes). Il permet également des lectures plus avancées avec un ECG à 6 dérivations et une analyse segmentaire de la composition corporelle.

Grâce au capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) multifréquence de Body Scan (similaire à ce que l’on trouve sur la Galaxy Watch 4), les utilisateurs peuvent prendre diverses mesures telles que le pourcentage de graisse corporelle et d’eau, la masse musculaire et osseuse, et bien plus encore dans moins de trois secondes. De plus, il peut donner des lectures pour des parties individuelles du corps de votre torse à vos bras et jambes, ce qui est particulièrement utile pour les professionnels de la santé et les athlètes pour identifier la répartition de la masse grasse ou les déséquilibres musculaires.

Withings s’est associé à Impeto Medical pour permettre le suivi de l’activité des glandes sudoripares. Cela envoie de petits courants aux pieds pour mesurer la réponse des glandes sudoripares, ce qui peut aider à déterminer la santé des petites fibres nerveuses. Cela peut vous aider à déterminer des moyens d’améliorer votre mode de vie, comme adopter des habitudes alimentaires plus saines ou pratiquer une activité physique régulière, ce dont beaucoup d’entre nous pourraient probablement profiter davantage.

Bien sûr, bon nombre de ces lectures, qui comprendront bientôt la fréquence cardiaque, les enregistrements ECG et l’âge vasculaire, peuvent être visualisées sur l’écran LCD couleur de 3,2 pouces de Body Scan, mais elles sont toutes rassemblées via l’application Withings. Les utilisateurs peuvent synchroniser bon nombre de leurs mesures avec d’autres applications telles qu’Apple Health et Google Fit, et l’application Withings donne également accès à des informations exploitables et à des plans personnalisés permettant aux utilisateurs de définir et de maintenir leurs objectifs.

Lorsque Body Scan sera disponible au cours du second semestre 2022, les acheteurs bénéficieront d’un abonnement de trois mois aux programmes de santé et de bien-être de Withings pour obtenir un accès premium à ses services. Cependant, le prix et la disponibilité exacts de Body Scan sont inconnus car il attend l’approbation de la CE et de la FDA. Il sera disponible en noir et blanc.