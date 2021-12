Le nouveau Xiaomi 11 Lite 5G NE avec 8 Go de RAM, pour ceux qui préfèrent les mobiles légers, avec une remise de 92 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous aimez les mobiles légers qui ne bombent pas, sans renoncer à l’écran ni au design ? Le nouveau smartphone Xiaomi est ce que vous recherchez.

Xiaomi lancé en octobre une nouvelle édition du Xiaomi 11 Lite, équipé de la 5G et d’un nouveau processeur. Sinon c’est identique, mais moins cher. Et maintenant avec une remise supplémentaire de 23 %.

Prendre le Smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE avec 8 Go de RAM et une remise de 92 euros. Il descend à seulement 308 euros sur Amazon, avec la livraison gratuite.

Il s’agit d’un mobile au design premium caractéristique de la gamme de référence de Xiaomi, mais avec une épaisseur de seulement 6,8 mm et un poids de 158 grammes. Léger et fin, afin qu’il ne dérange pas lorsque vous le transportez avec vous ou lorsque vous l’utilisez.

Le nouveau mobile pas cher de Xiaomi avec un écran AMOLED de 6,55″, un processeur Snapdragon 778 et un appareil photo de 64 Mpx.

Il peut presque flotter dans votre main, mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner un spectaculaire Écran AMOLED de 6,55 pouces avec résolution Full HD +, HDR10 + et taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Il a le processeur milieu de gamme Snapdragon 778G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

A aussi un capteur principal de 64 Mpix, accompagné d’un grand angle et d’un télémacro, avec une caméra selfie de 20 Mpix.

La Batterie de 4 250 mAh Ce n’est pas le plus gros du Xiaomi 11, mais il est compensé par une charge rapide à 33W. Charge à 50 % en seulement 27 minutes.

Cela a aussi connexion 5GImportant si vous possédez déjà une connexion de ce type dans votre région, ou si vous allez l’installer dans les prochaines années.

Vous avez toutes les informations dans notre test du Xiaomi 11 Lite NE.

Bref, un mobile au design premium, léger, avec de la puissance et de la mémoire pour exécuter les applications les plus exigeantes, et avec un écran brutal pour regarder des séries ou jouer à des jeux vidéo.

