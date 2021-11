Le nouveau Xiaomi Pad 5 est en vente sur Amazon pour la première fois depuis des mois | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Samsung a de la concurrence dans le secteur des tablettes, et c’est que Xiaomi a son Pad 5 à vendre en Espagne à un prix assez compétitif, surtout maintenant que son prix baisse.

Cela fait de nombreuses années qu’une nouvelle tablette Xiaomi n’a pas été vue, mais 2021 nous a laissé le lancement du Mi Pad 5 à l’international, une tablette Android assez puissante et avec un prix de 399 euros, du moins officiellement.

S’il est vrai que les baisses de prix de ce modèle ont été faites pour mendier, elles sont arrivées, et c’est que Amazon propose le Xiaomi Pad 5 pour 369 euros. Ce n’est pas une grosse remise, mais c’est important car ils ne sont généralement pas habituels.

Tablette Android 11 pouces avec résolution 2K. Processeur Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’expédition est également express, quelque chose qui, avec les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement que pratiquement toutes les marques ont, n’est pas négligeable.

Après de nombreuses années au cours desquelles le secteur des tablettes Android avait été clairement et massivement dominé par Samsung, voici maintenant une concurrence plus que redoutable, à savoir que les spécifications de ce modèle sont haut de gamme.

Compter avec un Processeur Snapdragon 860 et écran 120 Hz QHD +, donc aussi bien pour regarder des séries que pour y jouer c’est excellent, et sans tournage son prix à 500 ou 600 euros.

Ce sont quelques-unes des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter dès maintenant dans différents segments de prix, à la fois des modèles de base et des modèles alternatifs à l’iPad Pro.

À l’heure actuelle, l’expérience utilisateur est fluide et agréable, et nous avons pu le constater de première main dans l’analyse du Xiaomi Pad 5, ce qui nous laisse un excellent goût dans la bouche dans pratiquement tous les aspects.

Non seulement c’est un rival pour Samsung, mais cela peut être une bonne alternative même à l’iPad, même si l’on sait déjà qu’elles s’adressent à un tout autre public.

Bien sûr, la demande pour ce modèle est forte, surtout aux alentours de Noël, alors dépêchez-vous de l’ajouter au panier si vous pensez que l’offre est convaincante.

Si vous avez un compte Prime, vous recevrez votre achat chez vous en un ou deux jours seulement, selon le goulot d’étranglement dans la distribution d’Amazon, bien que la livraison express soit précisément l’un de ces avantages évidents d’être Prime.

